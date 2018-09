Guardian: Yhdysvallat on valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut ydinaseriisunnasta Pohjois-Korean kanssa

Yhdysvallat ilmoittaa olevansa valmis aloittamaan ydinaseriisuntaneuvottelut Pohjois-Korean kanssa välittömästi uudelleen, uutisoi Guardian.

Guardianin haastattelema asiantuntija kuitenkin huomauttaa, että mailla on hyvin erilaiset näkemykset siitä, mitä ydinaseriisunta tarkoittaa.

Yhdysvallat ilmoitti neuvotteluhalukkuudestaan sen jälkeen, kun Etelä-Korean ja Pohjois-Korean johtajat allekirjoittivat sopimuksen, jossa Pohjois-Korea muun muassa lupautui tuhoamaan alueen, jossa uskotaan valmistettavan ydinasemateriaalia. Pohjois-Korea lupasi tuhota alueen, jos "Yhdysvallat tekee vastavuoroisia toimia". Sopimuksessa ei kuitenkaan määritellä, mitä tämä tarkoittaa.

– Pohjois-Korea haluaa vastavuoroisia toimia. Mitä ovat vastavuoroiset toimet? He eivät määrittele sitä, joten me emme tiedä, sanoo CIA:n entinen Korea-analyytikko Sue Mi Terry, joka nykyisin työskentelee strategisten ja kansainvälisten suhteiden opintokeskuksessa.

– En usko, että pallo liikkuu eteenpäin, hän sanoo.

Hän painottaa, että mailla on edelleen erilaiset määritelmät ydinaseriisunnalle.

Trump: "Pohjois-Korean kanssa on edetty upeasti"

Presidentti Donald Trump otti ilolla vastaan Koreoiden tapaamisen. Trump sanoi, että Pohjois-Korean kanssa on edetty upeasti ja paljon hyvää on meneillään. Trump ei kuitenkaan suoraan vastannut kysymykseen siitä, mitä Yhdysvallat on valmis tekemään vastavuoroisina toimina.

– No, katsotaan, mitä hän haluaa. Se nähdään kyllä, mutta sillä välin me neuvottelemme. Se on todella rauhallista. Hän on todella rauhallinen, joten katsotaan, mitä tapahtuu, Trump muotoili.

Trump ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un tapasivat Singaporessa heinäkuussa. Tapaamisen jälkeen Trump ilmoitti, ettei Pohjois-Korea enää ole ydinaseuhka. Tapaamisen jälkeen neuvottelut Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta ovat kuitenkin olleet pysähdyksissä.

Koreoiden keskiviikkona tekemän sopimuksen jälkeen Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo kertoi lisäksi kutsuneensa Pohjois-Korean virkaveljensä Ri Yong-hon tapaamiseen New Yorkiin ensi viikolla.

Molemmat osallistuvat New Yorkissa järjestettävään YK:n yleiskokoukseen.