Guardianin haastattelema asiantuntija mielissään syntyvyyden laskusta: valtiot eivät tarvitse enää kukoistavaa väestönkasvua

Maailmanlaajuisen syntyvyyden laskun pitäisi olla juhlan eikä huolestumisen aihe, sanoo väestöasiantuntija Guardianin haastattelussa. Tällä hetkellä naiset saavat maailmanlaajuisesti keskimäärin 2,4 lasta. Lähes puolessa maailman maista luku on laskenut alle kahteen. Näin on muun muassa Suomessa, Britanniassa, Venäjällä ja Japanissa.

Osassa maista luku on taas huomattavasti korkeampi. Esimerkiksi Nigerissä naiset saavat keskimäärin yli seitsemän lasta.

Oxfordin yliopistossa työskentelevä väestönmuutosasiantuntija Sarah Harper sanoo, ettei maiden pitäisi olla huolissaan, jos niiden syntyvyysluvut laskevat. Hänen mukaansa on hyvin vanhanaikaista ajatella, että valtiot tarvitsevat paljon ihmisiä maanpuolustukseen ja taloudelliseen kasvuun. Hänen mukaansa tekoälyn, maahanmuuton ja terveempien vanhusten takia valtiot eivät enää tarvitse kukoistavaa väestönkasvua.

Hänen mukaansa laskeva syntyvyys on itse asiassa todella hyvä asia, sillä 25 vuotta sitten vielä pelättiin, että maailmassa olisi enimmillään 24 miljardia ihmistä. Nykyisen ennusteen mukaan vuosisadan lopulla maailmassa on 10–12 miljardia ihmistä, Harper sanoo. Syntyvyyden lasku on myös hyväksi ympäristölle, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan vanhempien hiilijalanjälki pienenee 58 tonnilla vuodessa, jos he saavat yhden lapsen vähemmän.

Harperin mukaan syntyvyyden lasku on myös hyväksi naisten kouluttautumiselle, sillä lapsettomat tytöt pysyvät pidempään koulussa ja menevät töihin. Tämä mahdollistaa naisille sen, että he voivat suunnitella lasten hankintaa, hankkia lapsen vasta myöhemmin ja miettiä kuinka monta lasta he haluavat, jos he edes haluavat lapsia.