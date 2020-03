Häät ja hautajaiset kielletään ja koulut menevät kiinni, kun Italia pyrkii pysäyttämään koronaviruksen leviämisen

Italiaan julistetut liikkumisrajoitukset sulkevat muun muassa maan koulut ja yliopistot heti. Rajoitukset ovat voimassa 3. huhtikuuta saakka.

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti maanantai-iltana, että liikkumista rajoitetaan tiistaista alkaen koko Italiassa koronaviruksen vuoksi. Conte kehotti televisioidussa puheessaan italialaisia pysymään kotona.

Joukkokokoontumiset kielletään, ja urheilutapahtumat perutaan kaikilla tasoilla. Esimerkiksi jalkapalloliiga Serie A:n ottelut taukoavat.

Häitä ja hautajaisia ei saa järjestää seuraavan kolmen viikon aikana, ja ravintoloiden täytyy sulkea ovensa viimeistään iltakuudelta. Aukiolo sallitaan, jos asiakkaat pystytään pitämään vähintään metrin päässä toisistaan.

Yrityksiä kehotettiin antamaan työntekijöilleen vapaata.

Matkustaminen on sallittua vain kiireellisten työhön tai terveyteen liittyvien syiden takia, mutta ihmiset saavat palata koteihinsa muualta.

Rajoitusten tarkoituksena on suojella yhteisön haavoittuvimpia jäseniä, pääministeri Conte sanoi.

Italia kertoi jo aiemmin asettavansa tiukkoja liikkumisrajoituksia maan pohjoisosiin. Niiden piirissä oli noin 15 miljoonaa ihmistä. Yhteensä italialaisia on noin 60 miljoonaa.

Matkalle vaaditaan perusteltu syy

Italiassa on koronaviruksen seurauksena kuollut jo yli 460 ihmistä. Tartuntoja on todettu yli 9 000. Noin 700 ihmisen kerrotaan parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan maanantai-iltana ei ollut heti tiedossa, miten Italia aikoo ilmoittamiaan uusia rajoituksia toteuttaa. Niiden on kuitenkin kerrottu koskevan esimerkiksi liikkumista kaupunkien välillä sekä lentoliikennettä maahan ja maasta pois.

Esimerkiksi pohjoisen liikkumisrajoitusalueeseen kuuluvassa Milanossa Lombardiassa useat junat kulkivat ja lennot liikennöivät maanantaina. Näin siitäkin huolimatta, että ilman perusteltua syytä matkustavalle voidaan lätkäistä yli 200 euron sakko.

Jokaisen matkalle mielivän täytyy vastedes toimittaa viranomaisille lentokentällä tai rautatieasemalla kirjalliset perusteet matkustamiselle. Sama koskee matkustamista kaupunkien välillä teitä pitkin.

Italialaisviestimet kertoivat ruokakauppojen täyttyneen yöllä Roomassa ja Napolissa asiakkaista, kun ihmiset lähtivät hamstraamaan ruokaa, saippuaa ja käsidesiä. Televisiokuvissa näkyi, että kauppojen edustalle syntyi jonoja. Maan hallitus vakuutti, että kauppoihin toimitetaan yhä säännöllisesti tavaraa ja pyysi, että kansalaiset eivät aloittaisi paniikkishoppailua.

Trump lupaa järeitä toimia viruksen talousvaikutuksia vastaan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kertonut julkistavansa järeitä toimia, joilla vaimennetaan koronaviruksen vaikutuksia talouteen.

Trump sanoi toimittajille maanantaina, että hän kertoo toimista tarkemmin lehdistötilaisuudessa tiistaina.

Presidentti kertoi, että hänen hallintonsa keskustelee kongressin jäsenten kanssa talouden tukitoimista. Pöydällä ovat presidentin mukaan muun muassa verohelpotukset ja apua keikkatyöläisille, joille töistä pois jääminen sairastumisen vuoksi saattaa merkitä palkatonta sairauslomaa.

Samassa yhteydessä presidentti ylisti oman hallintonsa ponnisteluja viruksen vastaisessa taistelussa. Hän kehui Yhdysvaltojen taloutta ja sanoi, että virus on päässyt yllättämään maailman.

Trumpin hallintoa on arvosteltu koronaviruskriisin hoidosta. Presidentti on viikkokausien ajan vähätellyt ongelmaa sekä syytellyt mediaa ja demokraattipuoluetta kriisin paisuttelusta.

Valkoisen talon uusi kansliapäällikkö asetti itsensä karanteeniin

Valkoisen talon uudeksi kansliapäälliköksi vastikään valittu Mark Meadows on asettanut itsensä oma-aloitteiseen kahden viikon karanteeniin, koska hän on saattanut olla tekemisissä koronavirustartunnan saaneen ihmisen kanssa. Asiasta kertoneen tiedottajan mukaan Meadowsilla ei ole ollut virustaudin oireita, ja varotoimenpiteenä tehty testi oli negatiivinen.

Trump ilmoitti kansliapäällikön vaihtumisesta perjantaina.

Meadows saattoi olla tekemisissä virustartunnan saaneen ihmisen kanssa republikaanipuolueen konferenssissa, joka järjestettiin helmikuussa.

Kaksi samaan konferenssiin osallistunutta republikaanipuolueen edustajaa on ilmoittanut epäilevänsä tartuntaa ja jäänyt omasta aloitteestaan karanteeniin. Kaksikko on vastikään tavannut presidentti Trumpin, mikä on herättänyt huolta presidentin vaarasta sairastua.