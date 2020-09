Haishen iski Etelä-Koreaan – lentoja peruttu ja sähköt poikki monilta

Itä-Aasiaa koetteleva taifuuni Haishen on iskenyt Etelä-Koreaan. Taifuuni on aiheuttanut monia maanvyöryjä, ja sen vuoksi on peruttu satoja lentoja. Myös sähköt ovat poikki ainakin tuhansilta.

Taifuuni siirtyi Etelä-Koreaan Japanista, jonka eteläosassa se aiheutti ennätyskovia tuulia ja sateita. Ainakin neljä ihmistä on kateissa tulvista syntyneiden maavyöryjen jäljiltä. Puoli miljoonaa ihmistä jäi myös ilman sähköä Japanin eteläisemmällä Kyushun saarella.

Pelastus- ja raivaustyöt Japanissa jatkuvat yhä myrskyn jäljiltä.