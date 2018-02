Hakkeri Lauri Love haluaa tulla Suomeen – USA voi yhä valittaa lontoolaisen tuomioistuimen päätöksestä

99 vuotta vankeutta. Se olisi voinut olla suomalais-britannialaisen hakkerin Lauri Loven, 33, tuomio, jos Britannia olisi päättänyt luovuttaa hänet Yhdysvaltoihin oikeudenkäyntiä varten.

– Olen onnellinen mutta väsynyt, Love kertoo STT:lle.

Love ja hänen tukijoukkonsa huokaisivat helpotuksesta maanantaina, kun lontoolainen tuomioistuin päätti, ettei hakkeria luovuteta.

Vaikka Lovea ei luovuteta Yhdysvaltoihin, nostetaan häntä vastaan todennäköisesti syytteet Britanniassa.

Jos Love todettaisiin Britanniassa syylliseksi kaikkiin Yhdysvaltojen syytteisiin, häntä odottaisi enimmillään kolmen vuoden vankeustuomio – huomattava pudotus 99 vuodesta.

– Se ei ole mitenkään mahtavaa, mutta ei ole myöskään maailmanloppu, jos minut tuomitaan täällä. Vielä on mahdollista, että minut todetaan syyttömäksi, koska Yhdysvallat ei ole vielä esittänyt mitään todisteita väitteidensä tueksi.

Love uskoo saavansa passinsa takaisin, jos Yhdysvallat ei valita tuomioistuimen päätöksestä.

Sitten hän voisi matkustaa katsomaan Suomessa asuvia perheenjäseniään, kuten siskoaan Natashaa. Lisäksi Love kertoo harkitsevansa maisteriopintojen suorittamista ja työskentelyä Suomessa.

Yhdysvalloilla vielä valitusaikaa

Yhdysvallat vaatii Loven luovuttamista, koska häntä syytetään murtautumisesta muun muassa liittovaltion poliisin FBI:n ja Nasan tietojärjestelmiin vuosina 2012 ja 2013. Luovutuspyynnön mukaan Love olisi hakkeroinut ja levittänyt henkilötietoja ja aiheuttanut miljoonavahingot. Hän ei ole koskaan myöntänyt syyllisyyttään.

Loven mukaan Lontoon tuomioistuin muun muassa katsoi Yhdysvaltojen vankilaolot riittämättömiksi hänen heikon terveydentilansa vuoksi.

– Mielenterveystaustani vaikutti päätökseen. Minulla on Aspergerin oireyhtymä, olen ahdistunut ja masentunut. Minulla on myös ihottumaa, ruuansulatusongelmia ja sydänongelmia.

Yhdysvalloilla on edelleen noin viikko aikaa valittaa oikeuden päätöksestä.

– Toivon että he eivät valita, vaan päättävät, ettei se ole heidän aikansa arvoista.

Tästä on kyse: Näin Lauri Loven tapaus on edennyt

– Lauri Lovea vastaan on nostettu syytteet Yhdysvalloissa New Yorkin, New Jerseyn ja Virginian piirikunnissa.

– Syytteiden mukaan hän on ollut osallisena tietomurtoihin vuosina 2012 ja 2013. Yhdysvaltojen mukaan Love kumppaneineen murtautui muun muassa liittovaltion poliisin FBI:n, Yhdysvaltain keskuspankin, puolustusministeriön ja Nasan tietojärjestelmiin.

– Yhdysvaltojen mukaan tietomurtojen takana oli Anonymous-niminen hakkeri- ja aktivistiryhmä, johon Loven väitetään kuuluneen. Hakkeroinnin uskotaan olleen protesti nettivelhona ja -aktivistina tunnetun yhdysvaltalaisen Aaron Swartzin kuolemasta. Swartz teki itsemurhan vuonna 2013 jouduttuaan syytteeseen tutkimuskirjallisuuden levittämisestä verkossa.

– Love pidätettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, kun Britannian rikosvirasto NCA tutki syytteitä. Love pääsi vapaaksi takuita vastaan, ja todisteiden puuttuessa syytteistä myös luovuttiin.

– Love pidätettiin toisen kerran heinäkuussa 2015. Yhdysvallat vaati luovutusta ja kertoi löytäneensä todisteita Lovea vastaan. Love pääsi jälleen vapaaksi takuita vastaan.

– Britannian sisäministeri Amber Rudd päätti marraskuussa 2016, että Love voitaisiin luovuttaa Yhdysvaltoihin. Loven puolustus sai valitusluvan, ja tapausta käsiteltiin vetoomustuomioistuimessa Lontoossa marraskuussa 2017.

– Viime maanantaina tuomioistuin päätti, että Lovea ei luovuteta Yhdysvaltoihin. Lovea olisi odottanut Yhdysvalloissa kolme oikeudenkäyntiä kolmessa eri osavaltiossa. Hän olisi voinut saada 99 vuoden vankeustuomion.

– Yhdysvalloilla on valitusaikaa jäljellä noin viikko. Jos Yhdysvallat ei valita päätöksestä, tutkivat brittijuristit tapauksen uudelleen ja Lovea vastaan nostetaan todennäköisesti syytteet Britanniassa.

– Jos Love todettaisiin Britanniassa syylliseksi kaikkiin Yhdysvaltojen syytöksiin, olisi hänen maksimituomionsa kolme vuotta vankeutta.