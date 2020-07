Hongkong aikoo soveltaa Kiinan masinoimaa uutta turvallisuuslakia ankarasti, sanoo erityishallintoalueen Kiina-mielisenä pidetty hallintojohtaja Carrie Lam.

Lam varoitti tiistaina lehdistötilaisuudessa lakia rikkovia "radikaaleja" vakavista seurauksista. Kiistelty ja laajasti kritisoitu turvallisuuslaki tuli voimaan viikko sitten kesäkuun lopussa.

Lain seurauksena Hongkongin poliisi sai maanantaina laajat valtuudet esimerkiksi valvontaan sekä kotietsintöihin, joihin ei tarvitse hakea lupaa. Lisäksi poliisi voi esimerkiksi määrätä kansalaisia poistamaan aineistoa internetistä, jos sen katsotaan uhkaavan kansallista turvallisuutta.

– Uudet säännöt ovat pelottavia. Ne antavat poliisille valtuuksia, joita normaalisti valvoisi oikeuslaitos, asianajaja Anson Wong arvioi South China Morning Postille.

Pompeo: Orwellimaista

Maanantaina julkaistu hallinnon asiakirja kertoo Kiinan tavoitteista sensuroida internetin sisältöä ja kerätä tietoa käyttäjistä myös Hongkongissa.

Vaikka Hongkongin viranomaiset ovat vakuutelleet, että lain vaikutukset koskevat vain pientä osaa alueen noin 7,5 miljoonasta asukkaasta, pidetään lakia suurimpana muutoksena Hongkongin asemassa sitten vuoden 1997. Tuolloin Britannia luovutti alueen hallinnan Kiinalle.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi Kiinan valvontasuunnitelmia "orwellimaisiksi". Hongkongissa käydään esimerkiksi läpi kirjastojen sekä koulujen kirjoja ja poistetaan demokratia-aktivistien teoksia, muun muassa yleisradioyhtiö BBC on kertonut.

– Tähän saakka Hongkong on kukoistanut, koska vapaa ajattelu ja ilmaisunvapaus on ollut sallittua. Ei enää, Pompeo sanoi lausunnossa.

Jättiyhtiöt pidättäytyvät tietojen luovutuksesta

Useat teknologiayhtiöt ja sosiaalisen median alustat, muiden muassa Facebook , Twitter ja Google ovat ilmoittaneet, etteivät ne anna käyttäjätietoja Hongkongin viranomaisille.

TikTok puolestaan ilmoitti keskeyttävänsä videonjakopalvelunsa. TikTokin omistaa kiinalainen ByteDance . Videonjakopalvelu on toistuvasti kieltänyt jakavansa käyttäjätietoja Kiinan viranomaisille.

Kiinan mukaan laki mahdollistaa sen, että nettiyhtiöitä ja palveluntarjoajia voidaan vaatia poistamaan sisältöä. Sanktioina voi olla sakkoja tai enimmillään vuoden vankeustuomio. Firmoilta vaaditaan myös pääsyä tunnistetietoihin sekä avustusta salausten purkamisessa.

Facebook ja sen laajasti käytetty viestipalvelu Whatsapp ilmoittivat, että tietojen luovuttamien keskeytetään ainakin siihen asti, että yhtiö saa käytyä lain läpi ihmisoikeusasiantuntijoiden kanssa.

Uuden lain myötä monet Hongkongin sosiaalisen median käyttäjät ovat poistaneet vanhoja päivityksiään seurausten pelossa.

Hongkongissa on järjestetty laajoja demokratiaa vaativia mielenosoituksia, jotka esimerkiksi viime vuonna jatkuivat useita kuukausia. Kiinan arvioidaan käyttävän turvallisuuslakia mielenosoitusten murskaamiseen.

"Ulkomaiden reaktioilla ei ole Kiinan toimiin mitään vaikutusta"

Carrie Lam jatkaa kommenteillaan myös Kiinan käyttämää narratiivia siitä, että laki on säädetty Hongkongin hyväksi ja se palauttaa rauhan viime vuoden suurmielenosoitusten jälkeen, arvioi ulkoministeriön Kiina-asiantuntija Eevamaria Mielonen Itäisen Aasian yksiköstä. Hän seuraa Hongkongin tilannetta paikan päällä Suomen pääkonsulaatissa.

– Lam pyrkii rakentamaan myönteistä narratiivia siitä, että lailla ei olisi vaikutusta suurelle yleisölle. Tämä on ihan samanlaista retoriikkaa kuin Kiinasta on kuultu, että puolustetaan enemmistön etua, Mielonen kuvailee STT:lle puhelimitse.

Demokratiamielenosoituksilla on kuitenkin ollut hongkongilaisten keskuudessa laaja tuki.

Lam ei ole onnistunut retoriikassaan kovin hyvin, sillä epäluottamus häntä kohtaan on niin suurta, Mielonen arvioi.

Lam pyrkii Mielosen mukaan puheillaan vastaamaan paikallisen ja kansainvälisen yhteisön järkyttyneeseen reaktioon. Kiinan toimiin kansainvälisillä reaktioilla ei kuitenkaan Mielosen mukaan ole mitään vaikutusta.

– Hongkong on Kiinalle ydinintressi ja historiallisesti erittäin merkittävä paikka. Kiina katsoo, että sillä on laillinen oikeus toimia katsomallaan tavalla Hongkongissa.

Erityisasema lähinnä muodollinen

Muun muassa separatismi, valtion vastainen kumouksellinen toiminta, terrorismi ja vehkeily ulkomaisten voimien kanssa on turvallisuuslaissa kriminalisoitu. Lain muotoilu on niin kattava, että edelleen on epätietoisuutta siitä, mikä kaikki luetaan kategorioiden alle.

– Lain mukaan terrorismiksi voidaan lukea vaikka se, että rikkoo paikkoja liikennevälineissä tai pyrkii netissä murtautumaan jonkun tilille. Terrorismin määritelmä on hyvin laaja, Mielonen sanoo.

Myös siitä on epäselvyyttä, mikä on minimirangaistus rikkomuksista. Pahimmillaan niistä voi saada elinkautisen vankeustuomion.

Huoli sanan- ja ilmaisunvapauden tulevaisuudesta on Hongkongissa suuri. Demokratialiikkeen kannattajia on Mielosen mukaan jo lopettanut julkisen toimintansa, mennyt maan alle ja muuttanut pois.

Maanantaina julkaistiin lain toimeenpanosäännöt, jotka tulevat selventämään lain käytännön toimeenpanoa.

Muodollisesti Hongkongilla on vielä "yksi maa, kaksi järjestelmää" -ajatuksen mukainen autonominen erityisasema. Lain myötä itsemääräämisoikeus näyttää kuitenkin murentuvan erityisesti, kun Kiinan instituutioita tuodaan Hongkongin aiemmin erilliseen järjestelmään, Mielonen arvioi.

Epätietoisuutta, odotusta ja voimattomuutta

Tunnelma Hongkongissa on tällä hetkellä ennen kaikkea epätietoinen ja odottava, Mielonen kuvailee.

Pelko rangaistuksista on suuri, eikä heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen ole pidetty suuria mielenosoituksia.

– Epätietoisuus ei ole vielä ainakaan kanavoitunut laajemmaksi toiminnaksi, tietysti mahdollisuus siihen on. Jännitteet ovat kuitenkin olemassa, ja someryhmissä näkyy kiivasta keskustelua. En usko, että vielä on nähty kaikkea, Mielonen arvelee.

16. heinäkuuta asti voimassa on vielä yli 50 hengen kokoontumisrajoitus koronaviruksen vuoksi.

Ilmassa on myös voimattomuutta ja lamaantumista epätietoisuuden edessä, Mielonen sanoo. Kaikkien ulkomaisten toimijoiden elämään liittyy epävarmuutta, niin lehdistön, tutkijoiden kuin yritysten.

– Osa järjestöistä vetäytyy varmasti Hongkongista tämän epävarmuuden vuoksi.

Myös bisnesyhteisö on odottavalla kannalla. Mielosen mukaan Lam on yrittänyt tuoda esiin sitä, kuinka paljon tukea laki on saanut liike-elämältä, mutta todellisuudessa suhtautuminen on kaksijakoinen.

– Kukaan ei liike-elämässä toivo laajamittaisten väkivaltaisten yhteenottojen palaavan. Toisaalta olisi tärkeää, että Hongkongissa säilyisivät liike-elämälle tärkeät asiat kuten laillisuusperiaate, vapaa tiedonvälitys ja avoin yhteiskunta, Mielonen sanoo.

– Liike-elämä on todennut, että niin tai näin, Hongkongiin liittyy poliittisia riskejä: joko mielenosoitukset tai Kiinan poliittisen vaikutusvallan lisääntyminen.