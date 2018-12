Hallita vaiko vapauttaa? Kiinassa puidaan sitä, missä määrin valtion ja puolueen pitäisi määrätä taloutta

Kiinassa käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, kuinka suuri rooli Kiinan valtiolla ja maata johtavalla kommunistipuolueella tulisi olla taloudessa, arvioi ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta .

– Presidentti Xi Jinpingin kriitikot yrittävät toitottaa, että tämä 40 vuoden talouskasvu on perustunut pitkälti siihen, että taloutta vapautettiin ja maahan tuotiin markkinamekanismeja. Viime vuosina taaksepäin on otettu merkittäviäkin askeleita, ja puolueen ja virkamiesten valtaa taloudessa on kasvatettu monin tavoin, Koivu kertoo.

Presidentti Xi vakuutti linjapuheessaan jatkavansa Kiinan talouden uudistamista ja avaamista, joka aloitettiin 40 vuotta aikaisemmin Deng Xiaopingin valtakaudella. Xi ei kuitenkaan puheessaan nostanut esiin mitään konkreettisia uudistuksia, joita Kiina olisi lähiaikoina tekemässä.

– Meidän on päättäväisesti uudistettava sitä, mitä voidaan ja tulisi muuttaa, ja meidän on yhtä päättäväisesti pidättäydyttävä uudistamasta sitä, mitä ei tule muuttaa, Xi sanoi.

Koivun mukaan Xi on varmasti tiennyt, että puhetta tullaan tulkitsemaan Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan kehyksessä.

– Silloin tietenkin ajatellaan, että mahdolliset uudistukset enemmän tai vähemmän viittaisivat Kiinan talouden avaamiseen ulkomaisille toimijoille. Miten Kiinaan voi sijoittaa, miten siellä voi toimia ja miten tarjouskilpailuihin voi osallistua? Xi käytti hyvin runollisia sanankäänteitä puhuessaan talouden avartumisesta, mutta harvoin tällaisista juhlapuheista konkretiaa löytyykään, Koivu sanoo.

Yhdysvallat ja Euroopan maat ovat olleet pitkään nyreissään siitä, että länsimaalaisten yritysten tiellä Kiinan markkinoille pääsemiseksi on edelleen esteitä, jollaisia ei ole kiinalaisyritysten tiellä länsimaiden markkinoilla.

"Kiina ei ole uhka"

Xi piti puheensa Kiinan suurten talousuudistusten 40-vuotispäivänä Pekingin Mahtavassa kansan salissa, joka sijaitsee Taivaallisen rauhan aukion laidalla.

Kauppasodan varjostaman Xin mukaan "kukaan ei ole asemassa, josta voisi sanella Kiinalle, mitä Kiinan pitäisi tehdä tai olla tekemättä". Puheessaan Kiinan presidentti ei suoraan maininnut Yhdysvaltoja nimeltä, mutta kertoi kuitenkin, ettei Kiina ole uhka yhdellekään maalle.

Tänään on tullut kuluneeksi 40 vuotta talousuudistuksista, jotka nostivat Kiinan maailman suurimpien talousmahtien joukkoon. Puhemies Mao Zedongin seuraajan, Kiinaa vuosina 1978–1989 hallinneen Deng Xiaopingin ideoima talousuudistus avasi kommunistisen Kiinan järjestelmän maailmalle.

Talousuudistusten ohjelma ratifioitiin Kiinan kommunistipuolueen kokouksessa 18. joulukuuta 1978. Ohjelma asetti Kiinan järjestelmän uusille raiteille puhemies Maon kaoottisena pidetyn talouspolitiikan jäljiltä.

Kiinan muodonmuutoksesta viimeisen neljän vuosikymmenen aikana kertovat vertaistaan vailla olevat talousluvut. Kiinan kansantalous on kasvanut vuodesta 1980 peräti 42-kertaiseksi, ja se on maailman suurin vientimahti.

Myös kiinalaisten kuluttajien valta on kasvanut räjähdysmäisesti. Keskimääräinen kiinalainen kotitalous käyttää rahaa yli 90 kertaa niin paljon kuin vuonna 1980.

Dollarimiljardöörejä Kiinalla on jo 620 kappaletta, enemmän kuin yhdelläkään muulla maalla. Vuosina 1980–2016 maan talous on kasvanut keskimäärin yli 10 prosentilla vuodessa.