Hallituksen ehdokas julistautui Pohjois-Makedonian presidentinvaalien voittajaksi

Pohjois-Makedoniassa Balkanilla hallituksen tukema vasemmistoehdokas Stevo Pendarovski on julistautunut presidentinvaalien voittajaksi.

Pendarovski totesi puheessaan aikovansa olla presidentti kaikille maan kansalaisille.

– Aion olla presidentti kaikille kansalaisille siitä riippumatta, ketä he äänestivät, Pendarovski lausui hurraavan yleisön edessä.

Pohjois-Makedonian vaalivalvontalautakunta kertoo, että Pendarovski on tämänhetkisten tietojen mukaan saanut 51,75 prosenttia toisen kierroksen äänistä. Lähes kaikki äänet on laskettu.

Kilpakumppani, oikeiston Gordana Siljanovska-Davkova on saanut 44,65 prosenttia äänistä. Opposition tukema Siljanovska-Davkova myönsi puheessaan, että luvut näyttävät hänen häviävän.

Ennätyksellisen harva kävi uurnilla

Vaalien suurin huolenaihe oli ennätyksellisen alhainen äänestysprosentti, sillä vaalien ensimmäisellä kierroksella vain 42 prosenttia äänestäjistä tuli vaaliuurnille.

Jos äänestysaktiivisuus jää alle 40 prosentin, vaalitulosta ei lasketa päteväksi. Tältä on ilmeisesti kuitenkin toisella kierroksella vältytty, sillä vaalivalvontalautakunnan mukaan äänestysaktiivisuus olisi sunnuntaina yltänyt 44,5 prosenttiin.

Alhaisen äänestysinnon taustalla on monien äänestäjien pettymys maan poliittiseen järjestelmään. Pohjois-Makedoniassa viidesosa ihmisistä on työttömänä ja kuukausittainen tulotaso on jämähtänyt 400 euroon.

Jakautunut maa

Vaalien ensimmäisellä kierroksella kärkiehdokkaat olivat erittäin tasoissa: Pendarovski keräsi äänistä 42,9 prosenttia ja Siljanovska-Davkova 42,2 prosenttia. Tasaisen tilanteen taustalla on muun muassa valtion nimimuutos Makedoniasta Pohjois-Makedoniaksi. Maa oli vääntänyt jo vuosia nimestään Kreikan kanssa.

Oikeiston ehdokas Siljanovska-Davkova on suhtautunut kriittisesti nimenvaihtoon. Hän on sanonut aikovansa kunnioittaa sitä, mutta ei aio käyttää uutta nimeä itse. Vasemmiston Pendarovski taas on riemuinnut hallituksen aikaansaamaa sopua asiassa.

Presidentinvaaleja onkin laajalti pidetty mielipidemittauksena juuri nimenvaihdosta. Jos opposition ehdokas voittaisi, olisi kyseessä merkittävä arvovaltatappio maan hallitukselle.