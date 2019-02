Havaijilla halutaan tupakan oston alaikärajaksi sata vuotta

Havaijilla laillisesti tupakkaa haluavat saavat ehkä tulevaisuudessa odottaa melko pitkän tovin. Osavaltiossa on tehty lakiehdotus, joka nostaisi tupakan myynnin alaikärajaa asteittain niin, että vuonna 2024 se olisi sata vuotta.

Lakiesityksen takana on demokraattiedustaja ja lääkäri Richard Creagan, jonka mukaan tarvitaan räväköitä toimia "ihmiskunnan tappavimman tuotteen" kitkemiseksi markkinoilta.

– Osavaltion velvollisuus on vaalia kansanterveyttä. Emme salli ihmisten saada vapaasti vaikkapa opiaatteja tai reseptilääkkeitä. Tupakka on näitä tappavampaa ja aiheuttaa enemmän riippuvuutta, Creagan perusteli.

Havaijilla on jo nyt muita osavaltioita tiukempi tupakkalaki. Savukkeiden oston alaikäraja on 21 vuotta, kun se muissa osavaltioissa on joko 18 tai 19 vuotta.