"Heidän piti kuolla, jotta heräisimme" – Vuoden takainen toimittaja-murha raivasi tietä Slovakian uudelle samettivallankumoukselle

Martin Velič, 29, käyttää lähes raamatullista ilmaisua kuvatessaan, miten syvältä toimittaja Ján Kuciakin ja hänen kihlattunsa Martina Kušnírován murha kouraisi slovakialaista yhteiskuntaa.

– Heidän piti kuolla, jotta me heräisimme horroksesta, Televízia Markízassa -TV-yhtiössä tuottajana työskentelevä Velič sanoo.

– Valtiomme miltei varastettiin. Nyt yhä useammat tajuavat, mikä merkitys vapaalla medialla oikeasti on. Sen tehtävä on suojella demokratiaa.

Slovakiaa ja koko EU:ta järkyttäneestä nuoren tutkivan toimittajan murhasta on vasta runsas vuosi. ”Samettivallankumouksesta” eli kommunistien yksinvallan päättymisestä sen sijaan tulee syksyllä kuluneeksi jo 30 vuotta. Rauhallinen opiskelijoiden mielenosoitus marraskuussa 1989 Bratislavassa laukaisi samettivallankumouksen silloisessa Tšekkoslovakiassa.

Korruptiota tutkineen toimittajan murha helmikuussa 2018 käynnisti liikehdinnän, joka toi päivänvaloon yhteiskuntaan 30 vuodessa kasautuneen kuonan ja lopulta nosti asianajaja Zuzana Čaputován, 45, Slovakian presidentiksi.

Čaputová tuli Slovakian johtoon politiikan ulkopuolelta, ja hän on Slovakian ensimmäinen naispresidentti. Toisin kuin muut itäisen Keski-Euroopan johtajat hän on myös liberaali, EU-myönteinen, tukee avoimesti sukupuolivähemmistöjä ja ennen kaikkea lupaa kitkeä korruption, jonka murhatutkimus osoitti yltävän hallitustasolle Slovakiassa.

– Čaputová on toivon symboli, uuden sukupolven edustaja ilman kommunistista menneisyyttä. Hänen valintansa maan johtoon on tärkeä käänne koko Keski-Euroopassa, vastaisku kansallismieliselle ja EU-vastaiselle populismille, Martin Velič sanoo.

Onko Slovakiassa käynnissä uusi samettivallankumous? Ainakin Čaputováa äänestäneiden odotukset ovat korkealla. Vaikka Čaputová sai toisen kierroksen äänistä yli 58 prosenttia, äänestysvilkkaus jäi kuitenkin ennätysmatalaksi, vain vajaaseen 42 prosenttiin.

– Yhteiskunta on hyvin jakautunut ja epätasa-arvoinen. Olemme vedenjakajalla, ja tarvitsemme ison muutoksen, sanoo eläkkeellä oleva saksan kielen opettaja Maria Smakalová, 70, Bratislavassa.

Maria Smakalován mielestä kommunismin hyvä puoli oli vakaus. Nyt jokaisten vaalien jälkeen vaihtuu hallitus ja sen myötä koko virkamiesjohto. ”Samettivallankumouksen” suurista lu­pauksista on Smakalován mielestä jäljellä vain vapaus.

– Vapaus tuli heti, kaikki muut lupaukset jäivät pintapuolisiksi tai tyhjiksi. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta pitäisi kehittää ja jakaa verovaroja esimerkiksi terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan. Mutta oligarkit vain jakavat rahat omiin taskuihinsa. Slovakiassa on häpeällisen paljon köyhiä ihmisiä, Maria Smakalová sanoo vakavana.

– Eihän kommunismi ihanteellista ollut, mutta ei nykypäivänäkään aivan kaikki ole hienosti. Ennen kaikilla oli kuitenkin töitä, varma palkka ja turvallisuuden tunne. Ihmiset osasivat nauttia elämästä, nykyisin ei osata enää hymyillä.

Smakalová on aktiivinen eläkeläinen. Hän tekee vapaaehtoistyötä auttaakseen heikommassa asemassa olevia – ja osapäivätyötä voidakseen matkustella. Naisten keskieläke Slovakiassa vuonna 2017 oli vajaat 400 euroa kuukaudessa.

– Suren yhä, että Tšekkoslovakia hajosi. Mieheni oli prahalainen ja minulla on sinne yhä läheinen perheyhteys, Smakalová sanoo.

Tšekkoslovakia jakautui vauraammaksi Tšekiksi ja köyhemmäksi Slovakiaksi vuoden 1993 alussa. Slovakia otti euron valuutakseen 10 vuotta sitten.

– Tšekeillä on sekin etu, että heillä on oma valuutta, jonka avulla ohjata taloutta, Smakalová harmittelee.

Maria Smakalován mielestä Slovakian EU-jäsenyys on lisännyt ihmisten eriarvoisuutta.

Nuorempi polvi sen sijaan näkee maansa EU-jäsenyyden ainoana oikeana tienä.

– Minä kannatan jopa EU-yhteistyön syventämistä, liittovaltiota. EU on paras mahdollinen projekti, sanoo Martin Velič.

Miljoona autoa, puoli miljoonaa romania

Väestöltään Suomen kokoisessa Slovakiassa valmistetaan tänä vuonna noin 1,3 miljoonaa autoa. Autoteollisuus työllistää 250 000 ihmistä ja tuottaa 45 prosenttia koko maan teollisuustuotteista.

Slovakit ovat ylpeitä siitä, että jokaista tuhatta asukasta kohden laskettuna he tuottavat (250) eniten autoja koko maailmassa. Skoda on yksi maailman vanhimmista autotehtaista. Ensimmäisen mallin valmistus aloitettiin jo vuonna 1905. Sitä ennen oli jo tehty moottoripyöriä.

Nyt Skodan lisäksi slovakkien valmistamia merkkejä ovat Volkswagen, Seat, Audi, Porsche, Citroën, Peugeot, Jaguar ja Land Rover. Vaikka autoteollisuudessa työskentelevien palkka on puolet siitä mitä se olisi Saksassa, autotyöläisillä menee hyvin. Ne, joille ei ole löytynyt töitä omassa maassa, ovat voineet mennä työvoimapulasta kärsivään Tšekkiin.

Ei ihme, että autoteollisuus on löytänyt Slovakian, sillä 2 000 kilometrin säteellä on 600 miljoonaa potentiaalista asiakasta. Työvoima on edullista, ja sitä on riittävästi. Valtion tarjjoamat edut ovat houkuttelevia, ja eurovyöhykkeellä sijainti on piste i:n päällä.

Yksi osa kansaa ei kuitenkaan ole päässyt nauttimaan autoteollisuuden tuomasta hyvinvoinnista. Slovakiassa on arviolta lähes 500 000 romania, joista työttömiä työnhakijoita on noin 130 000. Iso osa ei edes hae töitä, koska ei halua – tai tietää sen olevan turhaa.

Nopeasti kasvavan romaniväestön koulutus, asuinolot ja työllistymismahdollisuudet ovat häpeällisellä tasolla koko EU:ta ajatellen. Romanien olojen kohentaminen tuntuu olevan yhteiskunnalle mahdoton tehtävä. Suuri osa romaneista asuu kaatopaikkoja muistuttavissa ympäristöissä, eivätkä kaikki ole virallisesti edes olemassa, koska viranomaisilla ei ole heidän henkilötietojaan.