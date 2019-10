Helsingissä, Turussa ja Tampereella osoitetaan mieltä Turkkia ja Syyrian sotaa vastaan

Helsingissä, Turussa ja Tampereella järjestetään tänään mielenosoituksia, joilla vastustetaan Turkin toimia ja Syyrian sotaa.

Helsingin keskustassa tänään järjestettävä kulkue aiheuttaa häiriöitä myös liikenteelle, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä. Iltapäivällä kolmelta Narinkkatorilta lähtenyt mielenosoitus kulkee ympäri ydinkeskustaa päätepisteenään Kansalaistori. Poliisi kertoo olevansa paikalla ohjaamassa liikennettä.

Helsingin mielenosoituksen Facebook-sivuilla kerrotaan, että mielenosoittajat vaativat muun muassa sitä, että Suomi ja EU asettaisivat Turkin kauppasaartoon.

Turkki syyttää Syyrian kurdeja tulitauon rikkomisesta

Turkki syyttää kurdijoukkoja tulitauon ja sopimuksen rikkomisesta. Turkki ja Yhdysvallat sopivat aiemmin tällä viikolla viisipäiväisestä tulitauosta alueille, jotka Turkki on käytännössä saanut haltuunsa kurdeilta Syyriassa.

Myöhään torstai-iltana tehdyn tulitaukosopimuksen ehtona oli, että kurdit vetäytyvät rajan tuntumasta alueelta, jolle Turkki haluaa perustaa turvavyöhykkeen. Turkin puolustusministeriön mukaan Turkki on pitäytynyt sopimuksessa, mutta kurdit ovat tehneet 36 tunnin aikana yhteensä 14 hyökkäystä. Ministeriön mukaan 12 iskuista tapahtui rajakaupunki Ras al-Ainissa Koillis-Syyriassa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on varoittanut, että operaatio jatkuu, jos kurdit eivät vetäydy.

Myös Turkin on kerrottu rikkoneen sovittua tulitaukoa Pohjois-Syyriassa, minkä maa on kiistänyt. Kurdien tiedottaja on syyttänyt Turkkia tulitauon rikkomisesta. Mustafa Balin mukaan Turkki jatkoi perjantaina ilmaiskuja ja tykistötulta kurdien alueelle.

Turkki taas kiisti tiedot "disinformaationa".

Syyrian sotaa tarkkailevan järjestön Syrian Observatory for Human Rightsin (SOHR) mukaan perjantaina Turkin iskuissa olisi kuollut 14 siviiliä. Järjestö kertoi, että Ras al-Ainissa oli ollut perjantaina aamulla hajanaista ammuskelua.

Ras al-Ain on ollut taistelujen keskiössä Turkin hyökkäyksen alusta lähtien.

Syrian Observatory for Human Rightsin kirjanpidon mukaan yli 500 ihmistä on saanut surmansa taisteluissa runsaan viikon aikana ja noin 300 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodeistaan. Kuolleista yli 70 on siviilejä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Turkki ja sen liittolaiset ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin Pohjois-Syyrian hyökkäyksen aikana.

Amnestyn mukaan Turkki ja liittolaiset ovat osoittaneet häpeällistä piittaamattomuutta siviilien hengestä. Amnestyn raportissa selostettiin kurdien Punaisen puolikuun työntekijän kertomaa Turkin ilmaiskun jäljiltä. Isku oli osunut lähelle koulua Salhiyessa, ja työntekijä oli ollut mukana raivaamassa kuolleita koulun raunioista.