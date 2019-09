Helsingissä vieraileva Intian ulkoministeri puolustaa maansa toimia Kashmirissa

Intian ulkoministerin Subrahmanyam Jaishankarin mukaan Jammun ja Kashmirin osavaltion erityisaseman peruminen oli hyvin perusteltua alueen kehittämisen kannalta. Vuosikymmeniä voimassa ollut erityisasema on haitannut taloutta, johtanut vieraantumiseen muusta Intiasta ja ruokkinut separatismia, Jaishankar sanoi Ulkopoliittisen instituutin seminaarissa Helsingissä.

Jaishankar muistutti, että Intian perustuslain mukaan osavaltion erityisasema oli alun perinkin tarkoitettu määräaikaiseksi. Intian kevään vaalit ylivoimaisesti voittaneen hindunationalistisen BJP-puolueen hallitus päätti ulkoministerin mukaan lähteä hakemaan kestämättömään tilanteeseen muutosta.

Elokuussa tehdyn päätöksen jälkeen Intia lähetti osavaltioon yhä lisää sotilaita ja katkaisi tietoliikenneyhteydet ulkomaailmaan. Jaishankarin mukaan toimilla pyrittiin varmistamaan se, että muutos vaatisi mahdollisimman vähän uhreja jo entuudestaan väkivaltaisella alueella.

– Kun tehdään tällainen suuri muutos, täytyy varautua myös vastustukseen. Varsinkin kun muistetaan, että Kashmirissa on entuudestaan ollut paljon väkivaltaa rajan yli (Pakistanista) terrorismille tulevan tuen ansioista, Jaishankar sanoi.

Intia ja Pakistan ovat käyneet vuodesta 1947 jaettuna olleen Kashmirin hallinnasta kaksi sotaa, ja jakolinjalla on tämän tästä pienempiä yhteenottoja.

Gandhin patsas vihitään Helsingissä

Muslimienemmistöiseltä alueelta on sulun jälkeen saatu tietoja rajoitetusti, mutta kansainvälisessä mediassa on raportoitu Intian hallituksen vastaisista mielenosoituksista, joiden yhteydessä on ollut myös yhteenottoja.

Jaishankarin mukaan kiinteiden puhelinlinjojen yhteydet on jo palautettu ja matkapuhelinyhteydetkin osittain. Miksi niitä sitten rajoitettiin?

– Olemme havainneet, että internet- ja mobiilisovelluksia – WhatsApp on erityisen suosittu – on käytetty radikalisoimaan ja kokoamaan mielenosoituksia, Yleisen järjestyksen turvaamiseksi oli tärkeää, ettei näitä keinoja anneta terroristien käsiin Jaishankar perusteli.

Intiaan kohdistuvan arvostelun vastapainoksi Jaishankar muistutti kaikilla mailla olevan omia, erilaisia turvallisuushaasteitaan, eikä toisten ihmisten toimia pitäisi aina suoralta kädeltä tuomita. Suomen osalta hän mainitsi Lähi-itään matkustaneet ja Isis-äärijärjestön riveihin liittyneet kansalaiset, jotka joidenkin mielestä pitää päästää palaamaan kotimaahan ihmisoikeuksien nimissä.

– Sitten on toisia, joiden mielestä se ei ole niin fiksu ajatus, Jaishankar jatkoi.

Jaishankar tapasi Suomessa presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Antti Rinteen (sd.) sekä kävi eduskunnassa.

Jaishankarin vierailua isännöi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), jonka kanssa Jaishankar osallistuu Intian itsenäisyysliikkeen johtajan Mahatma Gandhin patsaan vihkimistilaisuuteen Allotrianpuistossa Helsingissä.