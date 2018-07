"Helsinki on ihmisoikeuksien puolella" – mielenosoittajilla viestejä molemmille presidenteille

Mielenosoittajia on kokoontumassa Helsingin Kaisaniemen puistoon, jossa hieman ennen yhtä oli poliisin arvion mukaan 100–200 ihmistä. Helsinki against Trump and Putin -mielenosoituksen on tarkoitus lähteä puoli kahden aikaan siirtymään kohti Finlandia-taloa.

Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan lisää ihmisiä saapuu paikalle koko ajan. Ihmiset ovat tuoneet kylttejä, joissa on tekstejä muun muassa sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista. Facebookissa kutsuun on ilmoittautunut noin tuhat ihmistä.

Yksi paikallaolijoista, yhdysvaltalainen Michael Prevost on tullut varta vasten mielenosoitukseen Tampereelta. Hän kertoo STT:lle haluavansa osallistua, koska vastustaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikkaa ja on huolissaan Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaikutuksesta Eurooppaan.

– En pidä yhtään Trumpin politiikasta. Vastustan kaikkea, mitä hän edustaa. Trump ja Putin tuovat epävakautta Eurooppaan ja olen huolissani, koska asun täällä, Prevost sanoo STT:lle.

Mielenosoittajien lisäksi paikalla on kansainvälistä mediaa ja poliiseja. Poliisi kertoo Twitterissä, että päivän mielenilmaukset ovat sujuneet rauhallisesti. Niitä on tälle päivälle ilmoitettu yhteensä 13.

STT:n toimittajan mukaan Kaisaniemen puistossa oli aiemmin häiriötilanne, johon poliisi joutui puuttumaan. Ulkopuolinen ihminen tuli häiritsemään tapahtuman osallistujia. Helsingin poliisista ei osattu antaa tarkempia tietoja tilanteesta.

Tapahtuman Facebook-sivuilla kerrotaan mielenosoituksen vastustavan "Putinin ja Trumpin hallintojen lietsomaa sotaa, muukalaisvihaa, seksismiä ja homofobiaa". Paikalla järjestetään ohjelmaa ennen Finlandia-talolle päin siirtymistä. Puhujina on muun muassa tavallisia ihmisiä, turvapaikanhakijoita ja maanpaossa olevia venäläisiä, sivuilla kerrotaan.

"Meillä on positiivinen viesti"

Helsingin keskustan alueella oli maanantaina aamupäivällä useampia pieniä mielenosoituksia, jotka liittyvät Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamiseen. Esplanadin puistoon on vähitellen kerääntymässä enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka toivovat näkevänsä vilauksen presidenttien autosaattueista.

Kampin Narinkkatorilla ihmisoikeusjärjestö Amnesty oli jakamassa lehtisiä, joissa kehotetaan kirjoittamaan Trumpille ja Putinille kirjeitä.

– Tarkoituksena on tavoittaa ihmisiä, jotka eivät olleet mielenosoituksissa eilen tai jotka haluaisivat tehdä vähän enemmän, kertoi Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Amnestyllä on ollut useissa paikoissa banderolleja, joissa on hieman pilke silmäkulmassa toivotettu presidentit tervetulleiksi kansainväliseen ihmisoikeuskokoukseen.

– Meillä on positiivinen viesti, että Helsinki on ihmisoikeuksien puolella. Hyvä että tapaavat Helsingissä, että saadaan levitettyä globaalisti tätä ilosanomaa, Johansson sanoi.

Ukrainalaiset kiittivät Trumpia

Esplanadilla mellakka-aita jakaa aluetta, Svenska Teaternin yläpuolella kuului aamupäivällä helikopterin pörinää ja katua pitkin marssi sotilaita, joita turistit kuvasivat.

J.L. Runebergin patsaalle oli kokoontunut kymmenisen mielenosoittajaa Stop Putin -mielenosoitukseen. Mielenosoittajat olivat enimmäkseen ukrainalaisia nuoria, jotka pitivät esillä Yhdysvaltain ja Ukrainan lippuja.

– Olemme täällä muistuttamassa molempia presidenttejä siitä, että meidän ei tarvitse neuvotella terroristien kanssa, kertoi mielenosoittaja Jana Mihnitsh viitaten Putinin toimiin Ukrainassa.

Mielenosoittajat kertoivat pitävänsä Trumpin Ukraina-politiikasta ja haluavansa kiittää Trumpia siitä, että tämän hallinto on osoittanut Ukrainalle enemmän tukea kuin Yhdysvaltain aikaisemmat hallinnot.

Kokoomusnuorilla viesti molemmille presidenteille

Espan lavan edessä oli käynnissä kokoomusnuorten mielenosoitus. He ottivat kantaa sekä Venäjän toimiin Ukrainassa että Trumpin talouspolitiikkaan.

Kokoomusnuoret olivat teettäneet punaisia "Make America Trade Again" -lippiksiä, joiden takia moni ohikulkija luuli heitä Trumpin kannattajiksi.

– Tämä ajatus mielenosoitukseen lähti jäsenistöstä. On tärkeää nostaa presidenttien tapaamisen aikana esiin asioita, joista olemme eri mieltä, sanoi kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Trump on suhtautunut varsin nihkeästi vapaakauppaan. Putinin osalta kokoomusnuoret nostivat esille sen, että Venäjän aggressiivinen voimapolitiikka Ukrainassa hiertää lännen ja Venäjän välejä.

– Toivottavasti presidentit näkevät viestin, kun ajavat ohi.

"Trump nolaa meidät"

Helsinkiläinen Henna Ikonen ja espoolainen Eveliina Mulenga olivat tulleet keskustaan muuten vain viettämään päivää, mutta päätyivät uteliaisuuttaan Esplanadille katsomaan, miksi paikalle on kerääntynyt niin paljon ihmisiä.

– On huono asia, että Suomi antaa tilaisuuden tälle. Suomen pitäisi näyttää, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia, Ikonen sanoi.

Paikalla olivat myös amerikkalaiset Saskya van Nouhuys ja Andy Ruina. He asuvat osan vuodesta Ahvenanmaalla ja olivat varta vasten tulleet veneellä Helsinkiin.

Ruinalla oli mukanaan iso taulu, jossa Trump oli kuvattu konttaavaksi taaperoksi.

– Meillä on kypsymätön presidentti, jota ei voi kontrolloida. Hän pilaa Amerikan ja samalla muun maailman, Ruina sanoi.

– Uskomme, että hän nolaa itsensä ja meidät tässä samalla, van Nouhuys sanoi.

He kertoivat pitävänsä Putinia manipulatiivisena ja hyvin pahana ihmisenä.

– Putin on kieronut Trumpin pikkurillinsä ympärille. Putin tietää kaiken Trumpista ja tietää miten manipuloidaan ihmisiä. Trump ei tiedä mistään mitään, Ruina latasi.

Greenpeace Kallion kirkon tornissa

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit ovat kiivenneet Kallion kirkon torniin Helsingissä. Kirkon 64 metriä korkeaan torniin on ripustettu järjestön banderolli, jossa on viesti Helsingissä vieraileville Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille, kerrotaan järjestön viestinnästä STT:lle.

Punaisessa kankaassa valkoisella tekstillä lukee "Warm our hearts, not our planet", suomeksi "Lämmitä sydämemme, älä planeettaamme". Tarkoitus on muistuttaa Donald Trumpia ja Vladimir Putinia siitä, että ilmastokriisi vaatii tekoja, järjestö kertoo.

– Presidentti Putinin ja presidentti Trumpin tapaaminen Helsingissä on tilaisuus Suomelle ja presidentti (Sauli) Niinistölle muistuttaa näitä johtajia siitä, että meillä on vain yksi planeetta. Tarvitsemme pikaisia toimia ilmastonmuutoksen, metsiemme hävityksen ja meriemme kohtaaman ennennäkemättömän rasituksen torjumiseksi, Greenpeace Nordenin Suomen maajohtaja Sini Harkki sanoo tiedotteessa.

Mielenilmauksen on tarkoitus kestää iltapäivään. Siihen on saatu Kallion seurakunnan lupa, Greenpeace kertoo.