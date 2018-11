Hengityssuojaimet alkavat loppua kaupoista San Franciscossa – Suomalaisnainen: "Aurinko paistaa oranssin harson takaa"

Yhdysvalloissa San Franciscossa asuva suomalaisnainen kertoo STT:lle, että Kalifornian maastopaloista leviävä savu näkyy kaupungissa usvaisena ilmana. Sen näkee jo korttelin mittaisella matkalla.

Hengitysilma on muuttunut kaupungissa epäterveellisen huonoksi, ja ihmisiä on kehotettu pysyttelemään kotonaan.

Lähes kymmenen vuotta San Franciscossa asunut Aino Vornanen kuvailee, että aurinko paistaa kaupungissa oranssin harson takaa. Yhä useampi ihminen käyttää ulkona kulkiessaan hengityssuojaimia, ja ne alkavat olla vähissä kaupoista.

San Franciscosta on vajaan 300 kilometrin matka Pohjois-Kalifornian pahimmille paloalueille. Kaupungissa haisee savulta välillä enemmän, välillä vähemmän. Savu tuntuu muun muassa kirvelynä silmissä.

– Haju ei ole verrattavissa esimerkiksi nuotion hajuun vaan on pahempi, sillä maaston lisäksi on palanut esimerkiksi talojen pintamateriaaleja ja muovia. Haju on epämiellyttävä, pistävä, Vornanen kuvailee.

Hänen mukaansa viime syksyn maastopaloihin verrattuna tilanne on paljon pahempi. Vornanen kertoo, että ilmanlaatua mittaava indeksi huiteli perjantaina 270:n tuntumassa, mikä tarkoittaa, että ilma luokitellaan erittäin epäterveelliseksi. Kun indeksiluku on alle 50, ilmanlaatu on hyvä.

Vornanen sanoo, että palot eivät ole näkyneet ainakaan vielä San Franciscossa esimerkiksi evakuointeina tuhoalueilta.

– Ihmiset ovat järkyttyneitä, ja asia nousee helposti puheenaiheeksi. Tuntuu mitättömältä edes valittaa huonosta ilmanlaadusta siihen verrattuna, kun paloalueilla ihmisiltä on mennyt kaikki.

Jo yli tuhat ilmoitettu kadonneiksi

Uutistoimisto AFP:n mukaan jo yli tuhat ihmistä on ilmoitettu kadonneiksi Pohjois-Kalifornian maastopaloissa. Pelastustyöntekijät ovat löytäneet kahdeksan uutta kuolonuhria, mikä nostaa kuolleiden määrän 71:een. Lisäksi Etelä-Kaliforniassa riehuneessa palossa on kuollut kolme ihmistä.

Viranomaiset muistuttavat, että tiedot kadonneiden määrästä vaihtelevat jatkuvasti, eikä ole varmaa, että kaikki kadonneiksi ilmoitetut ovat kuolleet. Lisäksi kadonneiksi ilmoitettujen listalla saattaa olla samoja henkilöitä kahteen kertaan.