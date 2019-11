Hirmuhelle kiihdyttää maastopaloja Australiassa

Kymmenet maastopalot riehuvat Australian itärannikolla Uuden Etelä-Walesin ja Queenslandin osavaltioissa. Tiistaista pelätään maastopalojen toistaiseksi vakavinta päivää, sillä yli 35 asteeseen kohoavat lämpötilat, kuivuus ja kova tuuli luovat ihanteelliset olosuhteet palojen leviämiselle.

Australian suurimpaan kaupunkiin Sydneyyn on annettu varoitus katastrofaalisesta tulipalovaarasta, mikä on varoitusasteikon vakavin pykälä. Aamulla Sydneyssä leijaili savun haju ja ilmassa oli vaaleaa utua.

Kaikkein pahin tilanne on Uuden Etelä-Walesin pohjoisosassa, jossa useista paloista on annettu jo hätäilmoitus alueen asukkaille. Osavaltiossa noin 600 koulua on tänään kiinni.