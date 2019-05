Hirmumyrskyt vaikuttivat vaaleihin Mosambikissa – moni äänestäjä kadotti myrskyissä henkilötodistuksen eikä voi äänestää

Mosambikiin keväällä iskeneet trooppiset hirmumyrskyt eli syklonit sotkivat pahasti valmistautumisen lokakuun vaaleihin. Myrskytuhot ja talousvaikeudet hankaloittavat elämää, ja varautuminen ilmastonmuutokseen on yhä polttavampi kysymys.

Mosambikissa on 31 miljoonaa asukasta ja vaalien budjetiksi on arvioitu 212 miljoonaa euroa. Koossa on vaalilautakunnan mukaan alle puolet.

Sykloni Idai iski Sofalan, Manican ja Zambézian maakuntiin 14. ja 15. maaliskuuta. Huhtikuun lopulla sykloni Kennethin reitille osui pohjoinen Cabo Delgadon maakunta. YK:n arvion mukaan syklonit vaikuttivat yli kahden miljoonan mosambikilaisen elämään. Vähintään 60 000 on yhä hätämajoituksessa ja yli 1,5 miljoonaa ruoka- ja muun avun tarpeessa.

Virallisen tiedon mukaan myrskyssä kuoli yli tuhat ihmistä. Kotien ohella tuhoutui lukemattomia kouluja, sairaaloita, teitä ja siltoja.

Moni mosambikilainen menetti kaiken, mukaan lukien henkilöllisyystodistuksensa, mikä vaikeuttaa rekisteröitymistä äänestäjäksi, tutkija ja aktivisti Jessemusse Cacinda huomauttaa.

Rekisteröintiin oli varattu aikaa huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun, mutta Idain koettelemilla alueilla ei ole päästy edes alkuun, ja Kenneth keskeytti prosessin Cabo Delgadossa.

Tavoitteena oli rekisteröidä 14 miljoonaa äänestäjää, mikä on kolme miljoonaa edellisvaaleja enemmän. Vaalilautakunnan puheenjohtaja Abdul Carimo on myöntänyt, että tavoitteesta ollaan kaukana. Talousministeri Adriano Maleiane on puolestaan vakuuttanut, että vaalit pidetään rahapulasta huolimatta.

Taloustieteilijä Manuel Victorino arvioi, että ulkopuolista tukea on vaikea saada vaaleihin, kun tuhojen korjaaminen on kesken. Maailmanpankki on myöntänyt Mosambikille 315 miljoonaa euroa myrskyjen uhrien auttamiseen.

Pankin mukaan raha käytetään muun muassa vesihuoltoon, tautien torjuntaan ja jälleenrakennukseen. Listalla ovat myös ruokaturvan parantaminen ja myrskystä varoittavan järjestelmän rakentaminen.

Sofalan pääkaupunki Beira kärsi pahimmat tuhot, mutta ihmiset ovat alkaneet palata alueelle. Puhelimella tavoitettu Gervasio John on ryhtynyt korjaamaan perheensä kotia omalla kustannuksellaan, koska apua ei kuulu.

– Tämä ei ole helppoa, mutta jotakin on tehtävä vaikka ilman rahaa, jotta elämä palaisi uomiinsa.

Mosambikin talous on ollut alamäessä vuodesta 2015. Osa tukijoista vetäytyi tuolloin, kun paljastui, että Mosambik oli salannut niiltä osan veloistaan.

Maailmanpankki arvioi Mosambikin kansantuotteen kasvaneen viime vuonna 3,3 prosenttia. Vuosina 2011–2015 kasvu oli yli seitsemän prosenttia vuodessa. Liki 3 000 yritystä suljettiin vuosina 2016–2017. Työttömyysprosentiksi arvioitiin ennen sykloneita 21.

– Tilanne on huono. Elinkustannukset ovat liian korkeat, ja ostovoima on romahtanut. Syklonit vain pahensivat asiaa, kolmen lapsen isä António Sabonete sanoo.

Hän ryhtyi kaupittelemaan vaatteita menetettyään työpaikkansa 2016.

Tutkija Cacinda arvioi, että taloustilanne voi heikentää hallitsevan Frelimo-puolueen asemaa vaaleissa. Entinen vapausliike on hallinnut maata vuoden 1994 ensimmäisistä monipuoluevaaleista lähtien. Cacinda uskoo, että oppositiolla on tulevissa vaaleissa aiempaa parempi kilpailuasema. Hänen mukaansa huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti korruptioon ja ilmastonmuutokseen, jonka armoille Mosambik on monen muun Afrikan maan tavoin joutunut valmistautumatta.