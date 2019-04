Historian toiseksi pahin ebolaepidemia Kongossa – osa uhreista kieltäytyy hoidosta

Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemian uhrimäärä on noussut yli 700:aan, kertoo maan terveysministeriö. Tautiin on kaikkiaan sairastunut runsaat tuhat ihmistä, joista runsaat 300 on parantunut. Lisäksi viranomaiset tutkivat vajaata 300:aa epäiltyä tautitapausta.

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että epidemian alueellinen leviämisriski on suuri. Sen mukaan epidemian pysäyttämiseen voi mennä vielä puoli vuotta.

Meneillään oleva epidemia on historian toiseksi pahin. Vuonna 2014 yli 10 000 ihmistä kuoli ebolaan Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa.

Kongon epidemian pysäyttämistä ovat vaikeuttaneet alueella sotivat aseelliset ryhmät. Lisäksi osa alueen yhteisöistä on kieltäytynyt hoidosta.

Kongon keskiosissa sijaitsevissa Benin ja Butembon kaupungeissa tehdyn tutkimuksen mukaan vain kolmannes ihmisistä luottaa saavansa paikallisviranomaisilta apua ja yli neljännes ei usko ebolan olemassaoloon.