Hollannissa ensimmäinen koronatartunta, sairastunut oli ollut matkalla Pohjois-Italiassa

Hollannissa on vahvistettu maan ensimmäinen koronavirustartunta, kansalliset terveysviranomaiset kertovat. Sairastunut oli aikaisemmin matkustanut Pohjois-Italiaan, jossa on todettu merkittävä määrä virustartuntoja. Satoja ihmisiä on saanut tartunnan Italiassa.

Ihmiset, jotka ovat olleet läheisissä tekemisissä sairastuneen miehen kanssa, on testattu tartunnan varalta, ja sairastunut on eristyksissä sairaalassa Tilburgissa maan eteläosissa.

Koronavirus on levinnyt noin 50 maahan. Se lähti leviämään joulukuun lopussa Kiinan Hubein maakunnasta.