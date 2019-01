Hollannissa räjähti asuintalossa, useita loukkaantuneita

Ainakin yhdeksän ihmistä loukkaantui kolmikerroksisen talon räjähdyksessä Haagissa sunnuntaina, kertoi hollantilainen RTL News. Räjähdyksen syyksi epäiltiin alustavasti kaasua. Raunioista oli pelastettu kolme ihmistä.

Hollantilaismedian kuvista näkyy, että osa talosta on romahtanut täysin. Pelastajien mukaan on täysin mahdollista, että raunioissa on edelleen ihmisiä.

Paikalla oli runsaasti pelastustyöntekijöitä, ambulansseja ja ainakin yksi helikopteri.

Suomessa asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.