Entinen Hollywood-tuottaja Harvey Weinstein saa kaksi uutta syytettä seksuaalisesta häirinnästä. Hän oli jo ennestään syytteessä epäiltynä kahdesta muusta seksuaalirikoksesta.

Tuomari lykkäsi Weinsteinin oikeudenkäynnin alkua ensi kuulta ensi vuoden tammikuulle.

67-vuotiasta Weinsteinia on aiemmin syytetty raiskauksesta, jonka kerrotaan tapahtuneen vuonna 2013. Weinsteinia on syytetty myös siitä, että hän olisi pakottanut tuotantoassistentin vastaanottamaan häneltä suuseksiä vuonna 2006. Weinstein on kiistänyt syytökset.