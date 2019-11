Hongkong tuskin houkuttelee suomalaisyrityksiä ensi vuonnakaan

Hongkong ei tule välttämättä olemaan ensi vuonna suomalaisten yritysten vilkkain kohdemarkkina, kertoo Suomi–Hongkong-kauppayhdistyksen pääsihteeri ja Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden asiantuntija Jenni Isola STT:lle. Isolan mukaan liiketoiminta on kuitenkin jatkunut tähän mennessä varsin normaalina, alueen poliittisesta tilanteesta huolimatta.

Hongkongissa viisi kuukautta jatkuneet mielenosoitukset äityivät alkuviikosta poikkeuksellisen rajuiksi. Poliisi muun muassa ampui maanantaina kovalla panoksella mielenosoittajaa rintaan.

Isolan mukaan on luonnollista, että yritykset saattavat katsoa toiseen suuntaan, kun jotain tämänkaltaista tapahtuu maailmalla. Näin tapahtui muun muassa Yhdysvaltojen kohdalla, kun istuva presidentti Donald Trump astui Valkoiseen taloon. Samalla tavoin suomalaisten yritysten toiminta on ollut heikompaa esimerkiksi Iranissa.

– Hallinnoimme 18:aa kahden maan välistä kauppayhdistystä, ja osalla niistä on tällä hetkellä jäsenyys kovassa kasvussa, toisilla taas ei. Toiminta on kuitenkin yhtä relevanttia niin kriisiaikoina kuin kasvun vuosina, ja meidän tehtävänä on tuottaa faktoihin perustuvaa tietoa jäsenille, Isola sanoo.

Ravintola- ja hotellialalla laskua

Suomen ja Hongkongin välinen liiketoiminta on perinteisesti ollut tavarakauppaa. Isolan mukaan Tullin ja ulkoministeriön tiedot vihjaavat kuitenkin, että palveluiden osuus viennistä saattaisi olla kasvamassa Hongkongin suuntaan.

Toisaalta taas esimerkiksi matkailupalveluiden osalta Hongkongista on kuulunut jokseenkin huonoja uutisia.

– Ravintola- ja hotellialalla on ollut laskua. Tämä on minun käsittääkseni ollut se sektori, johon tilanne on vaikuttanut eniten, Isola kertoo.

Paikalliset kauppakamarit Hongkongissa ovat tehneet syksyn aikana kyselyjä siitä, millaisia toimenpiteitä yritykset ovat tehneet Hongkongin tilanteen vuoksi. Isolan käsityksen mukaan yritykset eivät ole ainakaan vielä ryhtyneet erityisiin toimenpiteisiin.

– Ehkä tällä hetkellä ei tehdä mitään hirveän suuria investointeja.

– Emme ole tämän syksyn aikana polkaisseet käyntiin uusia jäsenhankintakampanjoita, muuten yhdistyksen toiminta on jatkunut normaalisti.

Suomi–Hongkong-kauppayhdistyksellä on jäseniä noin 70. Osa näistä on henkilöjäsenyyksiä, mutta suurin osa yritysjäsenyyksiä.