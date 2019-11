Hongkongin hallintojohtaja: Yliopistoon linnoittautuneiden mielenosoittajien on antauduttava, jos tilanne halutaan ratkaista rauhanomaisesti

Hongkongin hallintojohtajan Carrie Lamin mukaan tekniseen yliopistoon linnoittautuneiden mielenosoittajien on antauduttava, jotta kolme päivää kestänyt pattitilanne voidaan ratkaista rauhanomaisesti.

– Tämä tavoite voidaan saavuttaa vain mielenosoittajien täydellä yhteistyöllä, mukaan lukien tietysti mellakoitsijat, joiden täytyy lopettaa väkivalta, luopua aseistaan ja tulla ulos rauhanomaisesti ja ottaa ohjeita poliisilta, Lam sanoin tiedotustilaisuudessa.

Lamin tarjous ei ole vakuuttanut kaikkia mielenosoittajia.

– Vaikka antautuisimme, he laittaisivat meidät silti vankilaan. Näyttää siltä, että meillä olisi kaksi vaihtoehtoa, mutta oikeasti niitä on vain yksi, ja se on vankila, Matthew'ksi esittäytynyt insinööriopiskelija sanoi AFP:lle yliopiston sisällä.

Jo aiemmin Hongkongin poliisi on kehottanut mielenosoittajia tulemaan ulos ja antautumaan, mutta tilanne on räjähdysherkkä.

Poliisi on piirittänyt yliopistoa, josta mielenosoittajia on paennut muun muassa köysitikkaiden ja moottoripyörien avulla.

BBC:n mukaan sadat mielenosoittajat ovat poistuneet yliopistolta. Heitä saattoivat sovittelijat, jotka poliisi oli päästänyt kampukselle. Alaikäiset protestoijat päästettiin ulos ilman pidätystä, mutta täysi-ikäiset otettiin kiinni.

Jo aiemmin osa mielenosoittajista yritti lähteä kampukselta, mutta he saivat vastaansa poliisin kumiluoteja ja kyynelkaasua.

Poliisin mukaan kyynelkaasuun turvauduttiin, koska lähtijöillä oli ollut mukanaan muun muassa polttopulloja. Aiemmin maanantaina kymmeniä yliopistolta pakenevia mielenosoittajia myös pidätettiin.

Lamin mukaan noin sadan mielenosoittajan uskotaan yhä olevan kampuksella.

Poliisi on piirittänyt yliopistokampusta sunnuntaista lähtien. Viranomaiset ovat julistaneet kampuksen mellakka-alueeksi ja varoittaneet mielenosoittajia käyttämästä "tappavia aseita".

Mielenosoitukset eivät näytä laantumisen merkkejä

Demokratiamielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo kuukausia, ja viime päivinä jännitteet ovat kiristyneet entisestään.

Kiinan Britannian-suurlähettiläs varoitti maanantaina, ettei hänen maansa katso hiljaa sivusta, jos tilanne Hongkongissa kehittyy hallitsemattomaksi. Lähettiläs Liu Xiaoming sanoi lehdistötilaisuudessa Lontoossa, että Kiinalla on keinot levottomuuksien lopettamiseksi. Samalla Liu varoitti ulkomaita puuttumasta Kiinan sisäisiin asioihin.

Hallintojohtaja Lamilta puolestaan kysyttiin tiistaina, missä tilanteessa hän olisi valmis pyytämään Kiinan Kansan vapautusarmeijan apua. Lam vastasi tähän, että jos Hongkongin viranomaiset eivät kykenisi täysin hillitsemään mellakoitsijoita ja väkivallan kärjistymistä.

– Mutta juuri nyt pystymme yhä näyttämään, että kykenemme hallitsemaan tilannetta itse, Lam totesi.