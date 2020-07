"Hongkongin koronavirustilanne on kriittinen" – YK varoittaa merenkulkijoiden korona-ahdongosta, joka on ajanut ihmisiä itsemurhiin

Hongkongin koronavirustilanne on erittäin kriittinen, sanoo erityishallintoalueen hallintojohtaja Carrie Lam.

Hongkongissa todettiin viimeisen vuorokauden aikana 108 uutta tartuntaa. Kyseessä on päiväkohtainen ennätys alueen tartuntaluvuissa.

Lamin mukaan koronavirus leviää hallitsemattomasti eikä näkyvissä ole merkkejä siitä, että tilannetta saataisiin hallintaan. Viimeisen kahden viikon aikana Hongkongissa on vahvistettu yli 500 tartuntaa, mikä on lähes kolmannes kaikista todetuista tartunnoista yhteensä.

– Minusta tilanne on erittäin kriittinen, eikä ole merkkejä siitä, että tilannetta ollaan saamassa kuriin, Lam sanoi sunnuntaina toimittajille.

Hongkongissa on todettu yhteensä lähes 1 900 koronavirustartuntaa ja 12 koronaan liittyvää kuolemaa. Erityishallintoalueella asuu 7,5 miljoonaa ihmistä.

Alueella on ollut kuukausia melko hyvä tilanne koronaviruksen suhteen, vaikka Kiinasta leviämään lähtenyt virus iski ensimmäisten joukossa Hongkongiin.

Maskipakko julkisiin sisätiloihin

Aiemmin tällä viikolla Hongkongissa tuli jälleen koronarajoituksia voimaan. Baarit, kuntosalit ja kauneussalongit ovat joutuneet jälleen sulkemaan ovensa ja lisäksi yli neljän ihmisen kokoontumiset on kielletty. Alueella on myös maskipakko julkisissa kulkuvälineissä.

Sunnuntaina Lam julkisti lisää uusia rajoituksia. Maskipakko tulee voimaan kaikissa julkisissa sisätiloissa, ja etätöihin määrätään ne, ketkä voivat tehdä töitään kotoa käsin.

Rajoituksia aiotaan lisätä, jos tartuntaluvut eivät lähde laskemaan tulevina päivinä, Lam kertoi.

Viranomaiset kertovat lisäävänsä laajaa testausta sekä rakentavansa lisää eristystiloja sairaaloiden täyttyessä.

Hongkongissa on ollut kiristynyt tunnelma sen jälkeen, kun Kiina hyväksyi uuden turvallisuuslain erityishallintoalueelle kesäkuun lopussa. Turvallisuuslain on kritisoitu rajoittavan hongkongilaisten ilmaisunvapautta, ja sen rikkomisesta on säädetty ankaria rangaistuksia elinkautisiin vankeustuomioihin asti.

Yli 200 000 merimiestä jumissa laivoilla

Yli 200 000 merenkulkijaa on jumissa laivoillaan koronaviruksesta johtuvien rajoitusten takia. Osa laivoilla työskentelevistä ei ole päässyt maihin useisiin kuukausiin.

YK on varoittanut pahenevasta humanitaarisen kriisistä, jonka kerrotaan johtaneen useisiin itsemurhiin.

Merenkulkualan järjestöt ovat esittäneet huolensa merenkulkijoiden itsemurhista YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille, joka sanoi viime kuussa joidenkin merenkävijöiden olleen eristyksessä merellä yli vuoden.