Hongkongin lentokenttä on hullunmyllyä jo toista päivää – lähtöselvitykset on keskeytetty ja ihmisiä pyydetään poistumaan pikaisesti

Hongkongissa satoja lentoja on taas peruttu ja viivästynyt suurten mielenosoitusten vuoksi. Lentokenttä on tiedottanut, että kaikki lähtöselvitykset on keskeytetty, ja ihmisiä on pyydetty poistumaan terminaalirakennuksista mahdollisimman pian.

Tunnusväriinsä mustaan pukeutuneet mielenosoittajat ovat tänään estäneet pääsyn lähtevien lentojen alueelle ja blokanneet kulkureittejä esimerkiksi matkatavarakärryillä ja muodostamalla ihmisketjuja.

Eilen lentoliikenne keskeytettiin väliaikaisesti mielenosoitusten vuoksi. Keskeytys näkyi myös Finnairin suorissa lennoissa Helsingin ja Hongkongin välillä. Maanantai-iltapäivän lento Hongkongiin peruttiin ja yölento siirtyi tiistaiaamuksi.

Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että tiistain iltapäivälento ja yölento Hongkongiin ovat lähtemässä aikataulun mukaisesti. Hongkongista puolenyön jälkeen paikallista aikaa lähteväksi aiottu paluulento AY100 on viivästymässä useilla tunneilla.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo yli kaksi kuukautta, ja lentokentällä mielenosoittajat kokoontuvat nyt toisena päivänä. Mielenosoittajia on molempina päivinä ollut tuhansia. He vastustavat viikonlopun protestien poliisiväkivaltaa, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä loukkaantui.

Alun perin mielenosoitukset alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Painostuksen myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

YK:n komissaari puuttuu peliin

Kiina on tuominnut mielenosoitukset tiukasti, ja valtionmedia on näyttänyt videokuvaa rajalle kokoontuvista turvallisuusjoukoista. Manner-Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän omat joukkonsa tukahduttamaan protestiliikkeen.

Kiinan asevoimat kommentoi heinäkuun lopulla, että armeija voi tulla Hongkongiin, jos aluehallinto sitä heiltä pyytää. Myös Lam on varoittanut mahdollisesti vaarallisista seurauksista, jos kiihtyvää väkivaltaa ei pystytä hillitsemään.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet on ilmaissut huolensa Hongkongin tilanteesta. Hän on vaatinut nopeaa, itsenäistä ja puolueetonta tutkintaa väitetystä poliisiväkivallasta.

Komissaari kertoo edustajansa välityksellä nähneensä uskottavia todisteita siitä, että viranomaiset ovat käyttäneet voimaa kansainvälisten normien vastaisilla tavoilla. Esimerkiksi kyynelkaasun käyttäminen ihmispaljoudessa suljetuilla alueilla tai suoraan yksittäisiä mielenosoittajia vastaan aiheuttaa huomattavan kuoleman tai loukkaantumisen riskin.

Bachelet tuomitsee myös mielenosoittajien väkivallan ja omaisuuden hajottamisen. Hän vetoaa kaikkiin mielenosoituksiin osallistuviin, jotta he ilmaisisivat mielipiteensä rauhallisesti.