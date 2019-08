Hongkongin lentokenttä saatiin auki mielenosoittajien rynnistyksen jälkeen

Hongkongin kansainvälinen lentokenttä on saatu avattua mielenosoitusten jäljiltä, viranomaiset kertovat. Lentokentän henkilökunnan mukaan sekä saapuva että lähtevä lentoliikenne käynnistyy tunnin sisällä ja lähtöselvitys on avattu.

Hongkongin lentokenttä jouduttiin sulkemaan maanantaina, kun tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat kentälle vastustamaan väkivaltaa, jota poliisit olivat aiemmin käyttäneet mielenosoitusten hajottamisessa.

Myös Finnairin maanantai-iltapäivän lento Helsinki-Vantaalta Hongkongiin peruttiin paluulentoineen. Sen sijaan maanantaina keskiyön kynnyksellä lähteväksi aiottu yölento siirtyy tiistaiaamuun. Finnairin verkkosivujen mukaan lennon AY099 on määrä lähteä kello 7.45.

"Silmä silmästä"

Viranomaistietojen mukaan lentokentällä oli enimmillään maanantaina yli 5 000 mielenosoittajaa. Protestien vuoksi lentokenttä oli päivällä tukossa ja alueen parkkipaikat täpötäysiä. Kentän seinille oli tehty graffiteja, joissa luki muun maussa "silmä silmästä". Iskulause syntyi, kun erään mielenosoittajan kerrotaan menettäneen näkönsä toisesta silmästään sunnuntain väkivaltaisiksi yltyneissä yhteenotoissa.

Varhain tiistaiaamuna lentokentällä oli enää kourallinen ihmisiä jäljellä. Mielenosoittajat ovat kuitenkin sanoneet aikovansa palata lentokentälle tiistain aikana jatkamaan mielenilmaustaan.

Hongkongin protestit ovat jatkuneet yli kaksi kuukautta. Ne alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Mielenosoitusten myötä ehdotuksesta luovuttiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

Kiina heitti terrorismikortin pöytään

Manner-Kiina on käyttänyt mielenosoituksista kovaa kieltä ja sanonut, että Hongkongin mielenosoittajien toiminnassa näkyy jo ensimmäisiä merkkejä "terrorismista". Hongkongin ja Macaon asioiden viraston tiedottajan mukaan mielenosoittajat ovat käyttäneet erittäin vaarallista väkivaltaa hyökätessään poliiseja vastaan Hongkongissa.

Poliisi on tuonut kaduille vesitykkejä osana pyrkimyksiään hajottaa mielenosoitukset. Jo aiemmin poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja kumiluoteja. Poliisia on arvosteltu liiallisen voiman käytöstä mielenosoittajia vastaan.

Maanantaina Kiinan valtionmediassa julkaistiin videoita panssaroiduista miehistönkuljetusvaunuista, joilla mediatietojen mukaan ollaan siirtämässä Manner-Kiinan puolisotilaallisia poliisivoimia Shenzhenin kaupunkiin Hongkongin rajalle.

Kiinalainen valtio-omisteinen Global Times -sanomalehti väitti, että puolisotilaalliset poliisivoimat kokoontuvat "suuren mittakaavan harjoituksia varten".

Manner-Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän omat joukkonsa tukahduttamaan yli kaksi kuukautta jatkuneen protestiliikkeen. Kiinan asevoimat kommentoi heinäkuun lopulla, että armeija voi tulla Hongkongiin, jos aluehallinto sitä heiltä pyytää.