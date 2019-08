Hongkongin mielenosoittajat haluavat päästä eroon väkivallan leimasta – protestoijien mukaan kaduilla oli jopa 1,7 miljoonaa ihmistä

Hongkongissa demokratiaa puolustavat mielenosoittajat ovat kokoontuneet näyttämään kaupungin päättäjille, että mielenosoitusliike kiinnostaa laajalti väkivallasta ja Pekingin painostuksesta huolimatta.

Hongkongin jumbomielenosoitukseen osallistui ainakin 1,7 miljoonaa ihmistä, kertoo Civil Human Rights Front -liikkeen koollekutsuja Jimmy Sham Tsz-kit. Hän sanoi marssia seuraavalle South China Morning Post -lehdelle, että liikkeen vapaaehtoiset laskivat osallistujat.

BBC:n tietojen mukaan paikalla on yli 100 000 mielenosoittajaa.

Sunnuntain mielenosoituksen järjestäjät painottavat protestin väkivallattomuutta. Taustalla on halu muuttaa kuvaa mielenosoituksista, sillä aikaisemmin tällä viikolla mielenosoittajat ovat muun muassa estäneet matkustajien pääsyä lennoilleen. Liikkeen sisälle on kehittynyt myös väkivaltaisempi vähemmistö. Kiina on leimannut mielenosoitusten väkivaltaisuudet terrorismin kaltaisiksi teoiksi.

– Jos Pekingin ja Hongkongin taktiikka on odottaa, että meidän liikkeemme tyrehtyy, he ovat väärässä, sanoi Bonnie Leung, Civil Human Rights Front -liikkeen edustaja.

Poli

isi: Kiinan joukkoja ei nähdä Hongkongin kaduilla

Poliisi kertoi BBC:n mukaan uudelleenjärjestelleensä operatiivista toimintaansa ja olevansa nyt tilanteen päällä.

Mielenilmaukset ovat sysänneet kansainvälisen kaupan keskittymän kriisiin, ja Manner-Kiinan seuraavaa siirtoa on odotettu huolestuneena.

Poliisi kertoi myös, ettei Manner-Kiinan joukkoja nähdä erityishallintoalueen kaduilla, vaan poliisi selviää kriisistä itse.

Hongkongin poliisin korkea-arvoinen edustaja kertoi BBC:n mukaan, ettei Manner-Kiinan joukkojen ja paikallisen poliisin väliseen yhteistyöhön ole kapasiteettia, protokollia tai suunnitelmia. Osapuolten välillä ei ole edes järjestetty yhteistä koulutusta.

BBC:n mukaan tämä voisi tarkoittaa sitä, että jos Manner-Kiinan joukkoja vyöryisi Hongkongiin, olisi Kiinan hallinto ottamassa operaation kontrolliinsa.

Edustaja kertoi myös, että spekulaatiot siitä, että paikallisten poliisivoimien joukossa olisi jo nyt poliiseja mantereelta, ovat täysin virheellisiä.

Pohdinta perustuu BBC:n mukaan osittain siihen, ettei osa poliiseista ole esittänyt tunnistautumisnumeroitaan ja huhuihin, joiden mukaan pääosin kantoninkielisellä erityishallintoalueella olisi puhuttu mandariinikiinaa.

Helsingissä oli tukimielenosoitus

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini penäsi eilen Hongkongiin "kattavaa vuoropuhelua".

– On ensiarvoisen tärkeää, että toimet ovat hillittyjä ja nopeita tilanteen rauhoittamiseksi ja että väkivaltaisuuksia vältetään, Mogherini sanoi tiedotteessa.

Mogherinin mukaan kuluneiden kahden kuukauden aikana suuri joukko kansalaisia on käyttänyt perusoikeuttaan kokoontua.

– Toisaalta, nyttemmin väkivaltaisuuksia on ollut enemmän, mitä ei voi hyväksyä. Tämä lisää riskiä väkivaltaan tulevaisuudessa ja epävakautta, Mogherini jatkoi.

Maailmalla on järjestetty tukimielenosoituksia Hongkongin demokratiaa puolustavalle protestiliikkeelle. Muun muassa Australiassa ja Britanniassa on marssittu kaduilla mielenosoittajia tukien.

Myös Helsingissä järjestettiin eilen tukimielenosoitus, jossa osapuolet pystyivät pitämään mielipiteiden vaihdon sopuisana.

Narinkkatorilla 30 ihmistä kerääntyi ilmaisemaan tukensa Hongkongin mielenosoittajille. Torilla oli myös paikalla 20 kiinalaisen yhdistyksen jäsentä. Osallistujat keskustelivat Hongkongin tilanteesta.