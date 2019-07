Hongkongin mielenosoitukset paisuvat: Protestoijat rikkoivat lasiovia ja ikkunoita raivatakseen tiensä, poliisi käytti pippurisumutetta

Hallintoa vastustavat mielenosoittajat ovat yrittäneet raivata tietään Hongkongin lainsäädäntöneuvoston rakennukseen hajottamalla lasiovia ja ikkunoita. Poliisi käytti pippurisumutetta mielenosoittajiin, ja mellakkapoliiseja nähtiin rakennuksen sisällä.

Mellakkapoliisit ovat olleet Hongkongin keskustassa usein viimeisten kolmen viikon aikana suurmielenosoitusten yhteydessä. Mielenosoittajat ovat vastustaneet luovutuslakia, joka sallisi rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lain pelätään nakertavan hongkongilaisten kansalaisoikeuksia. Protestit ovat laajentuneet yleisemmiksi aluehallinnon vastaisiksi mielenosoituksiksi.

Luovutuslain valmistelu jäädytettiin, mutta protestoijat vaativat sen hyllyttämistä kokonaan.

Tänään Hongkongissa järjestetään vuosittainen demokratiamarssi. Mielenosoittajat tukkivat aamulla keskeisiä katuja kaupungin keskustassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mellakkapoliisi käytti yhdellä kaduista Wan Chain alueella paprikasumutetta ja pamppuja mielenosoittajia vastaan purkaessaan tiesulkua. Ainakin yhden mielenosoittajan päästä nähtiin vuotavan verta yhteenoton jälkeen.

Demokratiamarssille ennakoidaan ennätyssuurta osallistujamäärää, sillä siitä odotetaan jatketta viime viikkojen suurmielenosoituksille. Demokratiamarssi on järjestetty vuosittain siitä lähtien, kun Hongkong siirtyi Britannialta Kiinalle vuonna 1997. Marssin osallistujat ovat vaatineet Kiinalta suurempia vapauksia, esimerkiksi oikeutta valita itse Hongkongin aluejohtaja.

Aluejohtaja piti sovittelevan puheen

Mielenosoittajien vastustama Hongkongin aluejohtaja Carrie Lam on pysynyt poissa julkisuuden valokeilasta sen jälkeen, kun hän kaksi viikkoa sitten laittoi luovutuslain jäihin mielenosoitusten takia. Maanantaiaamuna Lam kuitenkin osallistui lipunnostoseremoniaan Hongkongin satamassa juhlistaakseen vallanvaihdon 22-vuotispäivää.

Lamin pitämän puheen sävy oli sovitteleva.

– Viime kuukausien tapahtumat ovat aiheuttaneet konflikteja ja riitoja hallituksen ja asukkaiden välille. Se on saanut minut ymmärtämään täysin, että poliitikkona minun täytyy olla tietoinen ihmisten tuntemuksista ja kosketuksissa niihin, Lam sanoi.

Lamin puheen keskeytti lyhyesti opposition kansanedustaja, joka huusi vastalauseita. Hänet poistettiin paikalta.

Seremonia-alueen ympäristö oli suljettu yleisöltä, ja mielenosoittajat ympäröivät alueen. Mielenosoittajien joukosta buuattiin ylilentäneelle helikopterille, josta liehuivat sekä Hongkongin että Kiinan liput.

Varsinainen demokratiamarssi on ohjelmassa maanantai-iltapäivänä. Samalle ajankohdalle on annettu lupa myös Kiinan hallitusta tukevalle mielenosoitukselle, mikä on herättänyt pelkoja yhteenotoista. Sunnuntaina kymmenettuhannet ihmiset osallistuivat Hongkongissa Kiina-myönteiseen vastamielenosoitukseen, jossa muun muassa puolustettiin Hongkongin poliisin toimintaa.

Hallitusta vastustavat mielenosoittajat ovat kritisoineet poliisin voimankäyttöä protestien yhteydessä. Mielenosoittajat myös vaativat pidätettyjä mielenosoittajia vastaan nostetuista syytteistä luopumista.