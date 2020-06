Hongkongin parlamentti äänesti laululain puolesta Tiananmenin muistopäivänä – Kiinan kansallislaulun halventamisesta voi saada vankeutta

Hongkongin parlamentti äänesti tänään kiistellyn laululain puolesta. Lakiesityksen myötä Kiinan kansallislaulun halventamisesta voidaan rangaista kovilla vankilatuomioilla.

Lakiesitystä on kritisoitu siitä, että se tukahduttaa entisestään toisinajattelua Hongkongissa, joka on Kiinan erityishallintoalue.

Manner-Kiinan tukema lakiesitys hyväksyttiin äänin 41 puolesta ja yksi vastaan. Paikallisen parlamentin demokratiaa puolustava ryhmittymä ei suostunut antamaan ääntään. Sen sijaan he huusivat iskulauseita, jotka tuomitsivat käsittelyssä olleen lain.

Asiasta äänestettiin samana päivänä kun Kiinan pääkaupungissa Pekingissä tapahtuneesta Taivaallisen rauhan aukion verilöylystä tuli kuluneeksi 31 vuotta. Tänä vuonna muistopäivän viettäminen kiellettiin ensimmäistä kertaa Hongkongissa.

Manner-Kiinan hallinto on ollut raivoissaan hongkongilaisille, jotka ovat buuanneet Kiinan kansallislaululle. Erityisesti Kiinan johdon vihan ovat nostattaneet pintaan buuaavat jalkapallofanit.

Uusi laki vaatii vielä Hongkongin hallintojohtajan Carrie Lamin allekirjoituksen. Laki kriminalisoi kansallislaulun halventamisen, ja laulun pilkkaamisesta voi saada pahimmillaan kolmen vuoden vankilatuomion ja sakkoja.

"Hongkongilaiset pakotetaan hallinnon orjiksi"

Oppositio vastusti lakialoitetta näkyvästi myös torstaina.

– Jos haluatte ihmisten kunnioittavan kansallislaulua, olette valitettavasti valinneet väärän lähestymistavan, demokratiaa puolustava kansanedustaja Wu Chi-wai sanoi väittelyn aikana.

Hän siteerasi puheenvuorossaan Kiinan kansallislaulun Vapaaehtoisten marssin alkua, jossa julistetaan vapaasti suomentaen "Nouskaa kaikki te, jotka ette suostu olemaan orjia". Wun mielestä Kiinan keskushallinto kuitenkin sortaa hongkongilaisia ja heidät pakotetaan hallinnon orjiksi.

Hongkongin paikallishallinto on täynnä Manner-Kiinaan myönteisesti suhtautuvia päättäjiä. Vain noin puolet parlamentista valitaan kansalaisten äänien perusteella.

Hongkongin paikallishallinto on kiistänyt väitteet siitä, että laululaki rajoittaisi poliittisia vapauksia. Paikallishallinnon mukaan monilla muilla valtioilla on samanlaisia lakeja.

Ministeri Erick Tsang kertoi äänestyksen jälkeen toimittajille, että ihmisiä asetettaisiin syytteeseen vain, jos he pilkkaavat kansallislaulua avoimesti ja tahallisesti. Tsang vastaa Hongkongissa ministerinä perustuslaillisista asioista sekä suhteista Manner-Kiinaan.

Tiananmen-protesti viivästytti äänestystä

Äänestys viivästyi, kun oppositiokansanedustaja heitti parlamenttirakennuksen lattialle purkin, jossa oli pahanhajuista nestettä. Tempaus oli mielenilmaus sitä vastaan, ettei Kiina suostu tunnustamaan Taivaallisen rauhan verilöylyä, josta tuli tänään kuluneeksi 31 vuotta.

Lain käsittely siirrettiin myöhemmin eri huoneeseen ja laki hyväksyttiin pikaisesti.

Tänään Hongkongissa on muisteltu tavallista pienieleisemmin vuonna 1989 tapahtunutta verilöylyä. Muualla maassa Tiananmenin tapahtumat ovat edelleen vaiettu tabu ja aukiolle pääsyä kuten myös maan verkkoliikennettä valvotaan vuosipäivänä tiukasti.

Tänä vuonna muistopäivän viettäminen on kielletty myös Hongkongissa koronatilanteen nojalla. Hongkong on perinteisesti ollut ainoa Kiinaan kuuluva alue, jossa tapahtumia on voitu muistella avoimesti.

Kyse on ensimmäisestä kerrasta kolmeen vuosikymmeneen, kun muistopäivään liittyvää kynttilämielenosoitusta ei saa järjestää Hongkongissa.

Opiskelijoiden ja työläisten kevään mielenosoitukset saivat verisen lopun, kun armeija avasi päivälleen 31 vuotta sitten Taivaallisen rauhan aukiolla tulen kohti mielenosoittajia. Mielenosoittajista sadat tai peräti tuhannet kuolivat. Tarkkaa määrää ei tiedetä vieläkään.

Kynttilät syttymässä naapurustoissa

Hongkongin demokratia-aktivistit ovat kuitenkin pitäneet koronaa tekosyynä ja Hongkongissa on pyritty keksimään muita tapoja muistaa yli 30 vuoden takaisen verilöylyn uhreja.

Koronavirus ei ole päässyt leviämään Hongkongissa kovinkaan rajusti. Tartuntoja on havaittu hieman yli tuhat, ja neljä tartunnan saanutta ihmistä on kuollut. Baarit, ravintolat, kuntosalit ja elokuvateatterit ovat pitkälti avautuneet kahden viime viikon aikana.

Tiananmenin muistotilaisuuksista vastanneen järjestön Hong Kong Alliancen puheenjohtaja ilmoitti toimittajille, että koska perinteistä mielenosoitusta ei saada järjestää, hongkongilaiset sytyttävät kynttilöitä kello iltakahdeksalta paikallista aikaa omissa naapurustoissaan.

– Jos emme saa sytyttää kynttilöitä mielenosoituksessa, sytytämme niitä ympäri kaupunkia, sanoi puheenjohtaja Lee Cheuk-yan toimittajille.

Hongkongilaisen South China Morning Post -lehden mukaan hongkongilaiset ovat uhmanneet muistopäivän kieltoa ja menneet viranomaisten sulkemaan Victoria Parkiin, jossa vuotuisia muistotilaisuuksia perinteisesti on järjestetty.

Lehti kertoo myös Lee Cheuk-yanin marssineen itse 13 kollegansa kanssa kohti Victoria Parkia.

Hongkongissa jo valmiiksi kireä tilanne

Tilanne Hongkongissa on kiristynyt entisestään sen jälkeen, kun Kiina hyväksyi uuden turvallisuuslain.

Kiinan parlamentin hyväksymän lakiesityksen mukaan Hongkongin alueella on tarkoitus kieltää terroristinen, kumouksellinen ja Kiinan kansallista turvallisuutta vaarantava toiminta.

Turvallisuuslaki on nostattanut laajoja levottomuuksia Hongkongissa. Mielenosoittajat pelkäävät lain käytännössä lopettavan Hongkongin aseman erityishallintoalueena.

Hongkongissa on ollut useina päivinä rajuja yhteenottoja mielenosoittajien ja poliisin välillä.

Hongkongissa on kuluneen vuoden aikana nähty laajoja mielenilmauksia muun muassa Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa vastaan.