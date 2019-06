Hongkongin poliisi ampuu kyynelkaasua pysäyttääkseen parlamenttitalolle yrittävät mielenosoittajat

Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja pamppuja Hongkongin mielenosoittajia vastaan. Mielenosoittajat ovat yrittäneet päästä Hongkongin parlamentille.

Kymmenettuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille vastustamaan kiisteltyä lakimuutosta, jonka katsotaan tiukentavan Manner-Kiinan otetta erityishallintoalueesta.

Lakimuutos mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Hongkongissa alueparlamentin oli määrä käsitellä kiisteltyä lakia tänään, mutta viranomaiset ilmoittivat käsittelyn siirtyvän.

CNN:n mukaan valtaosa mielenosoittajista on nuoria ja he ovat pukeutuneet mustaan tai valkoiseen ja useilla heistä on mukana sateenvarjo. Monilla on myös hengityssuojain, kypärä, suojalasit ja työhanskat.

Mielenosoittajia on kokoontunut etenkin alueparlamentin rakennuksen luokse.

Jopa 5 000 mellakkapoliisia on varustettu vartioimaan rakennusta. Poliisit ovat varustautuneet myös vesitykeillä.

Lakimuutosta vastustavan Hongkongin ihmisoikeusryhmän johtajat toivovat rauhallista mutta voimakasta mielenosoitusta. He ovat pyytäneet mielenosoittajia pysymään rauhallisina ja toivoneet, etteivät protestoijat ottaisi yhteen poliisin kanssa.

Ryhmän edustajat painottivat CNN:lle, että se on rauhanomainen ryhmä, joka ei tule olemaan nenät vastakkain poliisien kanssa.

Myös viikonloppuna sadattuhannet ihmiset vastustivat lakimuutosta osoittamalla mieltä. Protestien järjestäjien mukaan kaduilla oli yli miljoona ihmistä. Poliisi arvioi määrän selvästi pienemmäksi, sen mukaan väkimäärä oli suurimmillaan 240 000.

Viikonloppuna myös ainakin Yhdysvalloissa ja Kanadassa järjestettiin tukimielenosoituksia Hongkongin puolesta.