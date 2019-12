Hongkongissa joulunajan mielenosoitukset jatkuneet kolmatta päivää, yhteenottoja ostoskeskuksissa

Hongkongissa joulunajan mielenosoitukset ovat jatkuneet jo kolmatta päivää putkeen. Poliisi ja mielenosoittajat ovat ottaneet tänään yhteen ostoskeskuksissa.

Iltapäivällä mielenosoittajat marssivat useissa ostoskeskuksissa ja toistivat yhteen ääneen hallinnon ja poliisin vastaisia iskulauseita.

Tai Pon kaupunginosassa sijaitsevassa ostoskeskuksessa mellakkapoliisi otti yhteen kymmenien mustiin pukeutuneiden mielenosoittajien kanssa. Uutistoimisto AFP:n paikalla olleen toimittajan mukaan poliisi käytti muun muassa kyynelkaasua ja merkitsi epäiltyjä sinisellä väriaineella. Poliisi teki myös useita pidätyksiä.

Kaupungin useat ostoskeskukset ovat toimineet tasaisin väliajoin mielenosoitusten näyttämönä. Mielenosoittajat ovat pyrkineet osaltaan aiheuttamaan taloudellista kaaosta alueella ja näin painostaa kaupungin hallintoa taipumaan.

Joulun alla demokratia-aktivistit olivat kehottaneet netissä ihmisiä pitämään mielenosoituksia nimenomaan ostosalueilla. Tarkoituksena on ollut aiheuttaa häiriöitä joulukauppaan. Kuukausia kestäneet protestit ovat jo saaneet Hongkongin ajautumaan taantumaan.

Väkivaltaisuudet lisääntyivät jouluaattona

Viime viikkoina väkivaltaisuudet ovat vähentyneet aiemmasta ja Hongkongissa on ollut suhteellisen rauhallista. Mellakointi väheni sen jälkeen, kun demokratiamyönteiset ehdokkaat saivat paikkavyöryn Hongkongin aluevaaleissa marraskuun lopulla. Demokratialiike oli vaalien alla erikseen kehottanut hongkongilaisia malttiin ja toivoi, ettei vaaleja häiritä protesteilla.

Jouluaattona mielenosoitukset kuitenkin yltyivät jälleen tavallista väkivaltaisemmiksi. Mielenosoittajat ja poliisi olivat nokikkain tunteja kestäneissä yhteenotoissa.

Tuhannet mielenosoittajat jalkautuivat kaduille Tsim Sha Tsuin ostosalueella, osa heistä pukeutuneina joulupukin hattuihin ja poronsarviin. Mellakkapoliisit olivat nopeasti paikalla ja käyttivät kyynelkaasua protestien hajottamiseen.

Poliisin mukaan mielenosoittajat olivat tehneet ilkivaltaa myymälöissä, vaurioittaneet liikennevaloja ja heitelleet palopommeja.

Mielenosoituksia puhkesi myös useissa kauppakeskuksissa ympäri kaupunkia. Harbour Cityn ylellisessä kauppakeskuksessa poliisi käytti paprikasumutetta, kun aktivistit ympäröivät ryhmän siviiliasuisia poliiseja.

Joulupäivänäkin ostoskeskuksissa oli yhteenottoja, joskin ne olivat hajanaisempia ja vähemmän rajuja.

Mielenosoittajille ei ole jätetty muuta vaihtoehtoa

Eilen Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam sanoi väkivaltaisten mielenosoitusten pilanneen joulun. Mielenosoittajaryhmät vastasivat hallintojohtajan kritiikkiin kertomalla, ettei heille ole jätetty muuta vaihtoehtoa, koska aluehallinto ja Manner-Kiina eivät ole olleet valmiita myönnytyksiin.

Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa kesällä. Alkujaan mielenosoituksilla vastustettiin lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on sittemmin kumottu.

Mielenosoitukset ovat kuitenkin jatkuneet mielenosoittajien vaatiessa uudistuksia kaupungin demokratiaan sekä Hongkongin erityisvapauksien puolustamista. Poliiseja on vaadittu myös vastuuseen voimankäytöstään ja mielenosoittajat ovat vaatineet, että poliisin toiminnasta aloitettaisiin riippumaton tutkinta. Yli 6 000 pidätetylle on vaadittu armahdusta.

Lisäksi Hongkongin hallintojohtajan valintamenettely on ollut yksi erityishallintoalueen poliittisista kiistakapuloista. Demokratiamieliset ovat toivoneet erityishallintoalueelle vapaata ehdokasasettelua ja yleistä äänioikeutta. Nykyinen hallintojohtaja Lam on hyvin Kiina-myönteinen ja Manner-Kiina on toistuvasti ilmaissut tukensa Lamille.