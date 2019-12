Hongkongissa mielenosoittajat palasivat kaduille ja poliisi käytti kyynelkaasua ensimmäistä kertaa aluevaalien jälkeen

Hongkongissa mielenosoittajat ovat palanneet kaduille poikkeuksellisen rauhallisen viikon jälkeen. Sunnuntaille on suunnitteilla ainakin kolme mielenilmausta.

Mielenosoittajat ovat suivaantuneet Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lamin peräänantamattomuuteen. Lam ei ole ollut valmis myönnytyksiin, vaikka demokratialiikettä kannattavat puolueet ottivat selkeän voiton viime viikonlopun aluevaaleissa. Vaalitulos oli nöyryytys emämaa Kiinalle ja Lamille, joka on toistuvasti väittänyt, että Hongkongin hiljainen enemmistö tukee hallintoa.

Mielenosoittajat ja kaupungin poliisivoimat ottivat muutamaan otteeseen yhteen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisi käytti yöllä kyynelkaasua ensimmäistä kertaa aluevaalien jälkeen.

Sunnuntaina mielenosoittajien on määrä muun muassa marssia Yhdysvaltain konsulaatille kiittämään Yhdysvaltain johtoa demokratiamielenosoittajia tukevasta laista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti lain torstaina Suomen aikaa.

Illalla järjestettävässä mielenilmauksessa on puolestaan tarkoitus tuoda uudelleen esille demokratialiikkeen viisi vaatimusta. Demokratialiike vaatii muun muassa riippumatonta selvitystä poliisin käyttämään väkivaltaan mielenilmausten tukahduttamisessa sekä sitä, että kaupungin hallinto ja hallintojohtaja valittaisiin suorilla vaaleilla.

– Haluan muistuttaa kaikkia, että vaikka saimme pienen voiton aluevaltuustovaaleissa, meidän ei tule unohtaa sitä, miksi kaiken tämän aloitimme, illan mielenilmauksen järjestäjä kertoi LIHKG-nettifoorumilla.

Poliisi on antanut luvat sunnuntain mielenilmauksille.

Kolme tarvitsi sairaalahoitoa mielenosoitusten vuoksi

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä poliisi käytti kyynelkaasua Mong Kokin kaupunginosassa, jossa mielenosoittajat olivat tukkineet teitä. Poliisi on ampunut mielenosoitusten alkamisen jälkeen yli 12 000 kyynelkaasukanisteria.

Kaasunaamareista onkin tullut mielenosoittajille pakollinen asuste, mutta niiden käyttö johtaa usein pidätyksiin. Viranomaiset ovat pyrkineet kieltämään kaikkien naamioiden käyttämisen.

Netissä levisi myös video, jossa mielenosoittaja pahoinpiteli raa'asti miehen, joka oli yrittänyt poistaa tiesulkua. Videolla miestä lyödään metallisella astalolla, jonka seurauksena hän saa haavan.

Sunnuntaiaamuna poliisipäällikkö Tang Ping-keung esiintyi radiohaastattelussa, jossa hän kertoi Mong Kokin alueella tapahtuneesta pahoinpitelystä.

– Se (pahoinpitely) olisi voinut tappaa hänet, Tang kertoi haastattelussa.

Poliisilähde vahvisti videolle tallentuneen pahoinpitelyn tapahtuneen Mong Kokissa. Lähteen mukaan tapaus on otettu tutkintaan. Miehen tilasta ei ole ollut saatavilla suoraa tietoa, mutta sairaalan mukaan kolme ihmistä on tuotu yön aikana hoitoon mielenosoituksissa saatujen vammojen vuoksi. Yksi sairaalaan tuoduista on päässyt jo pois ja kahden muun tilan kerrotaan olevan vakaa.

Jo puoli vuotta mielenosoituksia

Mielenosoitukset alkoivat Hongkongissa melkein kuusi kuukautta sitten. Alkujaan mielenosoituksilla vastustettiin lakiesitystä, joka olisi mahdollistanut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Lakiesitys on sittemmin kumottu.

Mielenosoitukset ovat kuitenkin jatkuneet mielenosoittajien vaatiessa uudistuksia kaupungin demokratiaan sekä Hongkongin erityisvapauksien puolustamista.