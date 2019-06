Hongkongissa valtava mielenosoitus kiisteltyä luovutuslakia vastaan

Hongkongissa kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet tänään mieltä kiisteltyä luovutuslakia vastaan. Kyseessä on suurin mielenosoitus Hongkongissa vuosiin.

Lakiehdotus mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Ehdotus on herättänyt Hongkongissa ennennäkemätöntä vastustusta. Lain vastustajien mukaan se on osa Kiinan yrityksiä rapauttaa Hongkongin erityisasemaa.

Hallituksen mukaan lakiehdotus on määrä saattaa voimaan heinäkuun loppuun mennessä. Parlamentissa lakiehdotus on kuumentanut tunteita niin paljon, että istunnoissa on ajauduttu jopa käsirysyyn.