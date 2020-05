Hongkongissa yritetään kieltää Kiinan kansallislaulun pilkkaaminen – poliisi pippuroi mielenosoituksia hajalle

Hongkongissa poliisi on ampunut pippurikuulilla mielenosoittajia, jotka protestoivat tänään iltapäivällä käsiteltävää kiistanalaista lakiehdotusta. Poliisi on myös lisännyt turvatoimia lainsäädäntövaliokunnan rakennuksen ympärillä pystyttäen sinne muun muassa vesitäytteisiä esteitä. Lisäksi poliisi on suorittanut kaupungissa lukuisia pysäytys- ja etsintäoperaatioita, joiden tarkoitus on ollut estää joukkokokoontumisia.

– Tämä on tosiasiassa kuin ulkonaliikkumiskielto, demokratia-aktivisti Nathan Law kommentoi.

– Mielestäni hallituksen täytyy ymmärtää, miksi ihmiset ovat todella vihaisia

Poliisilähteen mukaan "tuhansia" poliiseja on myös valmiustilassa siltä varalta, että rakennukseen yritetään tunkeutua.

Laulun pilkkaamisesta jopa vuosia vankeutta

Muutamia satoja ihmisiä kokoontui lounasaikaan kaupungin keskusalueelle osoittamaan mieltään lakiehdotusta vastaan, joka tekisi Kiinan kansallislaulun pilkkaamisesta laitonta. Paikalla olevien AFP:n toimittajien mukaan mielenosoittajat hajaantuivat poliisien ammuttua joukkoon ärsyttävää ainetta sisältäviä ammuksia.

Lakiehdotuksen mukaan kansallislaulun pilkkaamisesta voisi joutua vankilaan jopa kolmeksi vuodeksi. Buuaaminen kansallislaululle on yleistä Hongkongissa, etenkin jalkapallofanien keskuudessa. Lakiesitystä on määrä käsitellä kertaalleen vielä ensi viikolla, minkä jälkeen se voisi astua voimaan.

Aktivistien mukaan toteutuessaan laki rajoittaisi sanan- ja ilmaisunvapautta.