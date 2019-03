Kiinalainen teknologiajätti Huawei haastaa Yhdysvallat oikeuteen, sillä maa on kieltänyt liittovaltion virastoja ostamasta yhtiön tuotteita ja palveluita. Presidentti Donald Trumpin hallinto katsoo, että kiinalaisjätin tuotteet uhkaavat kansallista turvallisuutta. Yhdysvallat pelkää, että Kiina käyttää Huawein tuotteita vakoiluun.

Huawei katsoo kiellon olevan perustuslain vastainen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Guo Ping sanoo tiedotteessa, että Yhdysvaltain hallinto on toistuvasti epäonnistunut tuottamaan todisteita, jotka tukisivat Huawein laitteiden käytön rajoittamista.

Guo lisäksi väittää, että Yhdysvallat on hakkeroinut yhtiön servereitä sekä varastanut sen sähköposteja ja lähdekoodeja. Guo ei kuitenkaan tarjonnut yksityiskohtia väitteidensä tueksi.

Guon mukaan yhtiön oli pakko viimeisenä keinona aloittaa oikeustoimet.

– Jos laki laitetaan syrjään, niin kuin pitäisi, Huawei voi tuoda kehittyneempää teknologiaa Yhdysvaltoihin ja rakentaa 5G-verkkoja, hän sanoo.

Huawei on maailman suurin teleliikennelaitteiden valmistaja ja yksi maailman suurimmista älypuhelinbrändeistä Samsungin ja Applen rinnalla. Huawei on lisäksi yksi avainpelaajista 5G-teknologian tuomisessa markkinoille. Yhdysvallat on painostanut liittolaisiaan siihen, että nämä rajoittaisivat Huawein pääsyä 5G-verkkoihin.

Yhdysvallat syyttää Huaweita Iran-pakotteiden rikkomisesta ja liikesalaisuuksien varastamisesta

Muutama päivä sitten uutisoitiin, että Huawein talousjohtaja Meng Wanzhou syyttää Kanadan viranomaisia oikeuksiensa rikkomisesta, kun viranomaiset pidättivät hänet Yhdysvaltojen hallinnon puolesta.

Wanzhoun kerrottiin nostaneen siviilikanteen, jossa hän syyttää Kanadaa laittomasta pidätyksestä. Kanada pidätti Mengin joulukuussa Vancouverin kansainvälisellä lentokentällä. Mengiä, Huaweita ja sen kahta kumppania epäillään Yhdysvaltojen Iran-pakotteiden rikkomisesta sekä siitä, että yhtiö yritti varastaa liikesalaisuuksia teleoperaattori T-Mobilelta . Meng on Huawein perustajan Ren Zhengfein tytär, ja hänet on vapautettu takuita vastaan.

Kiina reagoi tammikuussa julkaistuihin syytteisiin voimakkaasti ja väitti niitä poliittisesti motivoituneiksi. Kanadan ja Kiinan välit ovat tulehtuneet Mengin pidätyksen vuoksi. Yhdeksän päivää pidätyksen jälkeen kiinalaisviranomaiset pidättivät vuorostaan kaksi Kanadan kansalaista. Lisäksi Kiina tuomitsi aiemmin vankeusrangaistusta istuneen kanadalaisen kuolemaan. Nämä ovat yleisesti nähty Kiinan kostotoimina Kanadaa kohtaan.