Huawein talousjohtaja syyttää Kanadaa laittomasta pidätyksestä

Huawein talousjohtaja syyttää Kanadan viranomaisia oikeuksiensa rikkomisesta, kun viranomaiset pidättivät hänet Yhdysvaltojen hallinnon puolesta. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Meng Wanzhou on nostanut siviilikanteen, jossa hän syyttää Kanadaa laittomasta pidätyksestä. Lisäksi Meng sanoo kanteessa, ettei hänelle kerrottu perustuslaillisista oikeuksista, kun häntä kuulusteltiin kolme tuntia.

Mengin mukaan myös hänen elektroniset laitteensa ja hänen käsilaukkunsa tutkittiin laittomasti ennen kuin hänelle kerrottiin pidätyksestä.

Kanada pidätti Mengin joulukuussa Vancouverin kansainvälisellä lentokentällä. Mengiä, Huaweita ja sen kahta kumppania epäillään Yhdysvaltojen Iran-pakotteiden rikkomisesta. Meng on Huawein perustajan Ren Zhengfein tytär, ja hänet on vapautettu takuita vastaan.

Yhdysvallat julkisti syytteet tammikuussa. Iran-pakotteiden rikkomisen lisäksi yhtiötä syytetään yrityksistä varastaa liikesalaisuuksia teleoperaattori T-Mobilelta.

Kiina reagoi syytteisiin voimakkaasti ja väitti niitä poliittisesti motivoituneiksi.

Kiina pidätti kaksi kanadalaismiestä

syytetään tiedustelusta

Kanadan ja Kiinan välit ovat tulehtuneet Mengin pidätyksen vuoksi. Yhdeksän päivää pidätyksen jälkeen kiinalaisviranomaiset pidättivät vuorostaan kaksi Kanadan kansalaista. Lisäksi Kiina tuomitsi aiemmin vankeusrangaistusta istuneen kanadalaisen kuolemaan. Nämä ovat yleisesti nähty Kiinan kostotoimina Kanadaa kohtaan.

Lähes samaan aikaan, kun Huawein talousjohtaja ilmoitti siviilikanteen nostamisesta, Kiina julkaisi yksityiskohtia kahden pidätetyn kanadalaismiehen tapauksesta.

Kiina kuvailee tiedonannossaan, että tapauksessa on tapahtunut valtavaa kehitystä. Kanadalaista entistä diplomaattia Michael Kovrigia syytetään arkaluonteisen informaation keräämisestä ja varastamisesta sekä muusta tiedustelusta vuodesta 2017 lähtien. Liikemies Michael Spavoria puolestaan syytetään tiedustelutiedon tarjoamisesta Kovrigille. Spavorin kuvaillaan lisäksi olevan tärkeä kontakti entiselle diplomaatille.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi puolestaan olevansa tietenkin erittäin huolissaan asemasta, jonka Kiina on ottanut. Trudeau painottaa, että Kanada on maa, jossa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta.

– Varmistamme, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan täysin. On valitettavaa, että Kiina vie eteenpäin näitä sattumavaraisia pidätyksiä, hän sanoo.

