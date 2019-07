Joaquin "El Chapo" Guzman oli myyjämies jo nuorena. Köyhässä perheessä Meksikossa kasvanut Guzman myi lapsena appelsiineja, limsaa ja karkkia, ja hänen äitinsä elätti perhettä leipomalla leipää.

Nousu rikkauksiin ja Sinaloan huumekartellin päällikön paikalle on ollut kuin elokuvasta – ja Guzmanin hahmo onkin ollut mukana monissa viihdesarjoissa, kuten Netflix-hitti Narcosissa. Vuonna 2016 Rolling Stone -lehdessä julkaistussa, näyttelijä Sean Pennin kirjoittamassa haastattelussa Guzman kertoi ryhtyneensä myymään huumeita jo teininä, koska hänen kotiseudullaan ei ollut muita mahdollisuuksia tienata elantoaan.

Sittemmin tienestiä tuli riittämiin, mutta erittäin laittomin keinoin ja ihmishenkiä säästelemättä. Syyttäjien mukaan kartellipomo on tuonut Yhdysvaltoihin kokaiinia, kannabista, heroiinia sekä metamfetamiinia miljardien dollarien arvosta.

– Toimitan enemmän heroiinia, metamfetamiinia, kokaiinia ja marihuanaa kuin kukaan muu maailmassa, Guzman sanoi Rolling Stonen jutussa.

Kolmen kuukauden oikeudenkäynnin aikana on kuultu yksityiskohtia Guzmanin keinoista pitää kiinni asemastaan. Todistajat ovat kertoneet huumepomon hakanneen, ampuneen ja jopa haudanneen elävältä hänen tiellään olleita ihmisiä, kuten kilpailevien huumejengien jäseniä.

Miljardöörien listalta eristysselliin

Helmikuussa kartellin päämies todettiin syylliseksi useisiin rikoksiin 25 vuoden aikana. Yli 300 000 sivun ja 117 000 äänitteen todistusaineisto osoittivat miehen syyllistyneen muun muassa valtavien huumemäärien salakuljetukseen, rahanpesuun ja laittomaan aseiden hallussapitoon.

Syyttäjät vaativat 62-vuotiaalle Guzmanille elinkautista tuomiota, jota on jatkettu vielä 30 vuodella. Tuomio julkistetaan New Yorkissa tänään keskiviikkona.

Kolme ja puoli vuotta oikeudenkäyntiä ja tuomion julistamista vankilassa odottanut Guzman on laihtunut, kärsinyt terveysongelmista ja hyvästellyt tavaramerkikseen muodostuneet viiksensä. Asianajajat ovat valittaneet, että Guzmanin pitäminen eristyssellissä on perustuslain vastaista, sillä rangaistus on "julma ja epätavallinen". Asianajajien mukaan Guzman ei ole saanut raitista ilmaa tai luonnonvaloa kahteen vuoteen ja on tehnyt vessapaperista itselleen korvatulppia.

Muutos Guzmanin asemassa on valtava. Suuruutensa päivinä kartellin lonkerot ulottuivat ympäri koko maailman, ja Guzman päätyi Forbes-lehden miljardöörien listalle. Hän kuitenkin putosi listalta vuonna 2013, kun hän käytti suuren osan omaisuudestaan suojautumiseen.

Tuotot valtiolle

Guzman ei ole menossa vankilaan ensimmäistä kertaa. Hänet otettiin kiinni Guatemalassa vuonna 1993, mutta kahdeksan vuotta myöhemmin hän pakeni vankilasta pyykkikuljetukseen piiloutuneena.

13 vuotta myöhemmin, helmikuussa 2014, Guzman saatiin taas kiinni. Alle puolitoista vuotta myöhemmin hän kuitenkin pakeni jälleen, tällä kertaa pitkin yli kilometrin mittaista tunnelia, jonka toinen pää oli sellin suihkussa.

Vuonna 2016 Meksikon merijalkaväki nappasi Guzmanin jälleen, ja hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin tammikuussa 2017.

Tänään julkistettavassa tuomiossa tuskin tulee yllätyksiä, sillä elinkautinen on ainoa mahdollinen rangaistus rikoksista, joista Guzman on jo tuomittu. Syyttäjien vaatimalla 30 vuoden ylimääräisellä tuomiolla on käytännössä vain symboliarvoa, ja sen perusteena on tuliaseiden käyttö. Syyttäjät ovat kuvailleet Guzmania "armottomaksi ja verenhimoiseksi".

Vankeustuomion lisäksi syyttäjät haluavat, että Guzman maksaa Yhdysvalloille noin 12,7 miljardia dollaria. Summa on varovainen arvio siitä tuotosta, jonka kartelli on kerännyt huumekaupasta Yhdysvalloissa.