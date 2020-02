Iäkäs kiinalainen turisti kuoli koronavirukseen Ranskassa – ensimmäinen tapaus Euroopassa

Koronavirukseen sairastunut 80-vuotias kiinalainen turisti on kuollut tautiin Ranskassa, kertoo maan terveysministeri Agnes Buzyn. Kyseessä on ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus Euroopassa ja niin ikään Aasian ulkopuolella.

Nainen oli kotoisin tartunnan keskipisteenä olevasta Hubein maakunnasta. Hän oli saapunut Ranskaan tammikuun puolivälissä ja joutui sairaalaan ja karanteeniin 25. tammikuuta, kertoo uutiskanava BFMTV. Naisen tytär on ollut myös sairaalahoidossa taudin takia, mutta on jo toipumassa Buzynin mukaan.

Kiinassa tautiin on kuollut jo yli 1 500 ihmistä. Tartuntoja on yhteensä jo yli 67 000.

Tätä ennen kuolemaan johtaneita koronavirustartuntoja oli ollut vain kolme Manner-Kiinan ulkopuolella. Filippiineillä, Hongkongissa ja Japanissa on kussakin kuollut yksi ihminen.

Kiinassa desinfioidaan paperirahaa

Kiinassa on alettu desinfioida ja varastoida käytettyjä seteleitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kiinan keskuspankin mukaan pankit käyttävät ultraviolettia valoa tai korkeita lämpötiloja setelien puhdistamiseksi. Käteisrahat pannaan sen jälkeen varastoon viikoksi tai kahdeksi, ennen kuin ne päästetään uudelleen kiertoon.

Keskuspankin varapääjohtaja Fan Yifei ilmoitti, että pankkeja on kehotettu antamaan asiakkailleen uusia seteleitä aina kun mahdollista.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koronavirus saattaa levitä pisaratartunnan lisäksi myös esineiden kautta.

Epäselväksi kuitenkin jää, kuinka suuri vaikutus setelien puhdistamisella on, sillä kiinalaiset ovat pitkälti siirtyneet käyttämään mobiilimaksuja käteisen sijasta.

Kiinassa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut ainakin yli 1 500 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Uusia viruskuolemia on ainakin 143.

Yhdysvallat aikoo evakuoida kansalaisensa eristetyltä risteilyalukselta

Yhdysvallat aikoo evakuoida maan kansalaiset Japanin Jokohamassa eristetyltä risteilyalukselta. Diamond Princess on ollut karanteenissa helmikuun alusta lähtien.

Amerikkalaisia pois hakeva lento lähtee matkaan huomenna sunnuntaina, ilmoitti Yhdysvaltojen suurlähetystö Tokiossa. Evakuoidut määrätään kuitenkin kahden viikon mittaiseen karanteeniin paluunsa jälkeen. Aluksella on noin 380 amerikkalaista.

– Matkustajat tutkitaan oireiden varalta ja varmistamme, että oireilevat matkustajat saavat tarvittavan hoidon Japanissa, jos he eivät voi nousta lennolle. Jos päätätte olla palaamatta tällä lennolla, pääsette Yhdysvaltoihin vasta myöhemmin, kirjoitti suurlähetystö kirjeessä amerikkalaisille.

Japanin terveysministeri ilmoitti lauantaina, että risteilyaluksella on todettu on 67 uutta koronavirustartuntaa. Uusien tapausten myötä aluksella on todettu kaikkiaan 285 tartuntaa.

Aluksella oli alkujaan 3 700 matkustajaa ja miehistön jäsentä.