IS: Vegaanivanhempia syytetään 1,5-vuotiaan pojan kuolemasta – syöttivät vain raakoja vihanneksia ja hedelmiä

Yhdysvaltain Floridassa asuva pariskunta on saanut syytteen 1,5-vuotiaan lapsensa kuolemantuottamuksesta ja lapsen suojelemisen laiminlyönnistä, kertoo Ilta-Sanomat viitaten yhdysvaltalaisen Fort Myers News-Pressin juttuun.

Poika kuoli syyskuun lopussa aliravitsemukseen. Perheen äiti on kertonut, että koko perhe on vegaaninen ja lapset ovat syöneet vain raakoja vihanneksia ja hedelmiä. Ruokavalioon on kuulunut pääasiassa mangoa, rambutania, banaania ja avokadoa.

Pojan äiti oli itse soittanut hätänumeroon havaittuaan, ettei lapsi hengittänyt. Hän kuoli lopulta isän elvytysyrityksistä huolimatta. Poika painoi kuollessaan vain 7,7 kiloa.

Perheeseen kuuluu myös kolme muuta lasta. Heistä kaksi on pariskunnan biologisia lapsia ja poliisi kuvaili myös heitä pienikokoisiksi ja kalpeiksi. Kolmas lapsi vaikutti poliisin mukaan terveemmältä. Hän on syntynyt äidin aiemmasta avioliitosta ja vieraillut poliisin mukaan säännöllisesti isänsä luona, mikä saattoi selittää hänen vointiaan.