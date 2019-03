ITV: Theresa May on luvannut erota, jos brexit-sopimus hyväksytään

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut erota tehtävästään, jos hänen neuvottelemansa brexit-sopimus hyväksytään parlamentin äänestyksessä, kertoo televisiokanava ITV. ITV:n mukaan May on antanut erolupauksen useille konservatiivipuolueen kovaa brexitiä kannattaville vaikuttajille.

ITV:n toimittaja Robert Peston kertoo saaneensa tietää asiasta luotettavilta lähteiltä. Toimittajan tietojen mukaan May ei kuitenkaan paljastanut yksityiskohtia siitä, milloin hän eroaisi, eikä lähtölupaukseen välttämättä luoteta.

Peston arvioi, että Mayn on mahdotonta saada taakseen tarpeeksi ääniä sopimuksen läpiviemiseen, vaikka uhraisikin itsensä.