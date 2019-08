Id al Adha -juhlapäivän aamu alkaa verisellä rituaalilla Egyptissä

Muslimit viettävät sunnuntaista lähtien kolmipäiväistä uskonnollista Id al Adha -juhlaa. Egyptissä juhlapäivän aamu on perinteisesti ollut verinen, sillä juhlaan kuuluu eläimen teurastus. Kairon maakunta on nyt kieltänyt julkiset eläinten teurastukset.

Sunnuntaina alkava islamin ja kaikkien muslimien toiseksi suurin vuosijuhla Id al Adha muistuttaa ihmisen uskollisuudesta Jumalan käskyjen edessä.

Juhlan esikuvana on Raamatustakin tuttu eli myös kristityille yhteinen kertomus siitä, miten Aabraham oli valmis uhraamaan Jumalalle poikansa Iisakin. Viime hetkellä Jumala kertoi vain koetelleensa Aabrahamin uskoa; pojan henki säästyi ja uhriksi riitti eläin.

Uhrijuhlaksikin kutsuttuun juhlaan kuuluu oleellisena osana eläin, useimmiten lammas, jonka lihasta osa syödään itse, osa jaetaan sukulaisille ja perheenjäsenille ja osa annetaan almuina köyhille. Juhla onkin yksi harvoista ajankohdista, jolloin myös köyhät saavat syödäkseen lihaa.

Kairon maakunnan varamaaherra Ibrahim Saber yllätti egyptiläiset noin viikkoa ennen uhrijuhlan alkamista kieltämällä julkiset teurastukset Kairon maakunnassa.

– Teurastuskielto on todella törkeä rikos ammattiamme ja elinkeinoamme kohtaan. Id al Adha on taloudellisesti teurastajalle vuoden parasta aikaa ja moni saa silloin lisätuloja freelancerina, Kairon keskustassa lihakauppiaana työskentelevä Mahmoud El Naggar kertoo.

Kiellon rikkomisesta voidaan määrätä 5 000 Egyptin punnan eli noin 270 euron sakko. Summa vastaa suunnilleen hyvätasoista kuukausipalkkaa Egyptissä.

Kieltoa perustellaan hygienialla ja kaupunkilaisten yleisellä viihtyvyydellä.

Uhrijuhlan aamuna jalkakäytävät Kairon lihakauppojen edessä ovat muuttuneet valtaisiksi verta lainehtiviksi teurastusalueiksi, joissa kymmenet eläimet odottavat vuoroaan.

Perheet pienimpiä lapsia myöten seuraavat perheen ostaman eläimen teurastusta, ja kerjäläiset odottavat hyväntekeväisyysosaansa.

Egypti on ollut alueen viimeisiä maita, joissa julkisia teurastuksia on tehty jopa pääkaupungin parhaiden asuinalueiden pääkaduilla.

Kairon maakunnan teurastuskiellon yhteydessä islamin lain­opillisesta tulkinnasta vastaava valtionalainen Dar Al Ifta -instituutti julkaisi tiedotteen, jossa kerrotaan julkisen teurastamisen olevan islamissa ”synti”.

– Naurettavaa! Tässä ei ole kyse uskonnosta vaan julkisuuskuvan kiillottamisesta, sanoo kairolainen opettaja Hanan.

Hän ei halua kertoa koko nimeään, sillä uskontoon liittyen asioiden ja valtion päätösten kritisoinnista voi seurata hankaluuksia.

– On totta, että teurastus on julmaa eläimiä kohtaan; ne kärsivät kuljetuksen aikana ja joutuvat katsomaan lajitoveriensa tappamista omaa vuoroaan odottaen. Kaikki teurastajat eivät viillä eläimen kurkkua riittävän syvälle, jotta eläin kuolisi nopeasti, Hanan sanoo.

Egypti on ollut Id al Adha -teurastusten vuoksi eläinaktivistien vihan kohteena.

Monet suuret lihantuottajamaat, esimerkiksi Australia, ovat ajoittain kieltäneet lampaiden viennin Egyptiin ennen Id al Adha -juhlaa vastalauseena eläinten huonolle kohtelulle.

Teurastuskiellon uskotaan hillitsevän kaduilla tapahtuvaa teurastamista: kairolaiset haluavat pitää kiinni perinteistä, joten eläimiä teurastetaan tänä vuonna todennäköisesti sivukujilla ja yksityisillä pihoilla.

Islamin juhlat ovat suvun ja perheen yhdessäolon aikaa

Islamin juhlat siirtyvät joka vuosi noin 11 päivää eteenpäin, koska islamilainen kalenteri on kuukalenteri, jossa on 354 eli 11 päivää vähemmän kuin gregoriaanisen kalenterin aurinkovuodessa.

Suurimmat juhlat ovat ramadan-paastokuukauden päättävä Id al Fitr ja uhrijuhla Id al Adha. Molempia vietetään yhdessä suvun ja perheen kesken.

Herkuttelu, joskus jopa ylenmääräinen mässäily, kuuluu asiaan.

Etenkin Lähi-idässä on tapana hankkia uudet vaatteet uskonnollisen juhlan kunniaksi. Monille vähävaraisille perheille Id al Fitr on ainoa ajankohta vaateostoksille.

Juhlapäivien tarkka ajoitus on ennakkoon hankalaa, koska kuukalenterissa on 29 tai 30 päivää ja uuden kuukauden alkaminen on perinteisesti määritelty siitä, kun uusi kuunsirppi on nähty pyhässä kaupungissa Mekassa.

Islamin juhlat ovat Lähi-idän arabimaissa kansallisia vapaapäiviä, joiden tarkka alkamisajankohta määräytyy lopullisesti vasta muutama päivä ennen juhlan alkamista.

Id al Adhan juhlinta alkoi tänä vuonna sunnuntaina.

Vuonna 2020 ramadan-paastokuukausi alkaa noin 23. huhtikuuta ja sen päättävä Id al Fitr -juhla noin 23. toukokuuta.