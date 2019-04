Ihmisiä otettu kiinni Sri Lankan iskuihin liittyen – tulevaksi yöksi ulkonaliikkumiskielto, kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan

Sri Lankan pääkaupungissa Colombossa on tapahtunut kaksi uutta räjähdystä, paikallinen poliisi kertoo. Sri Lankan puolustusministeri Ruwan Wijewardene on määrännyt koko maahan ulkonaliikkumiskiellon tulevaksi yöksi.

Aiemmat iskut kohdistuivat kolmeen kirkkoon ja kolmeen hotelliin. Srilankalaisen Newsfirst-sivuston sairaaloista keräämien tietojen mukaan räjähdyksissä on kuollut tähän mennessä lähes 200 ihmistä ja haavoittunut yli 450.

Poliisin julkaisemien vahvistettujen tietojen mukaan kuolleita on ainakin noin 160 ja 35 heistä on ulkomaalaisia. Puolustusministeri Ruwan Wijewardene on ilmoittanut, että seitsemän ihmistä on otettu kiinni iskuihin liittyen. Poliisin tiedottaja on puhunut kolmesta kiinniotetusta.

Suurin osa tänään tapahtuneista räjähdyksistä oli ministerin mukaan itsemurhaiskuja, ja niiden takana on todennäköisesti ollut yksi ryhmä.

Suomen ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin puolenpäivän aikaan, että suomalaisuhreista ei toistaiseksi ole tietoa, mutta asiaa selvitetään edelleen. Matkustusilmoituksen maahan on tehnyt 79 suomalaista.

Ulkoministeriön mukaan useat ilmoituksen tehneet ovat ilmoittaneet Sri Lankan yhdeksi useammasta kohdevaltiostaan. Lisäksi kaikki eivät tee matkustusilmoitusta, ministeriöstä huomautetaan.

Talousministeri toivoo "teräshermoja"

Sri Lankan pääministeri Ranil Wickremesinghe kirjoitti Twitterissä tuomitsevansa "pelkurimaiset iskut kansalaisiamme kohtaan".

– Pyydän kaikkia srilankalaisia pysymään yhtenäisinä ja vahvoina näinä traagisina hetkinä. Pyydän, ettette levitä vahvistamattomia tietoja ja spekulaatioita. Hallitus on ryhtynyt välittömiin toimiin tilanteen saamiseksi hallintaan, hän kirjoitti.

Presidentti Maithripala Sirisena sanoi olevansa järkyttynyt räjähdyksistä ja pyysi ihmisiä pysymään rauhallisina.

Myös talousministeri Mangala Samraweeran otti aiheeseen kantaa Twitterissä.

– Monien viattomien tappaminen vaikuttaa hyvin koordinoidulta yritykseltä aiheuttaa kuolemaa, sekasortoa ja anarkiaa. Kaikkien demokratiaa, vapautta ja taloudellista hyvinvointia kannattavien on nyt tuettava toisiaan teräksisin hermoin, jotta tämä vastenmielinen yritys voidaan torjua, hän kirjoitti.

Tanskan ulkoministeriö: Tanskalaisia saattaa olla Sri Lankan iskujen uhrien joukossa

Tanskan ulkoministeriön mukaan Sri Lankan iskujen uhrien joukossa saattaa olla kuolleita tai haavoittuneita tanskalaisia. Tietoa ei kuitenkaan ole vielä saatu vahvistettua.

Sri Lankassa vuosia asunut tanskalainen Henrik Melder kertoo uutistoimisto Ritzaulle olleensa noin 500 metrin päässä yhdestä pommi-iskun kohteeksi joutuneesta kirkosta. Hän oli srilankalaisen vaimonsa kanssa ollut menossa pääsiäisjumalanpalvelukseen Colombossa. Melder kertoo olleensa ajamassa kirkkoa kohti, kun räjähdyksen paineaalto tuli vastaan.

– Sitten pamahti. Minä ajattelin vain, että nyt tässä on jotain hullusti. Nyt lähdetään kotiin, sanoin vaimolleni ja käänsin auton.

Kirkossa oli useita pariskunnan perheenjäseniä. Melderin lanko ja tämän puoliso haavoittuivat vakavasti ja pariskunnan kaksi lasta saivat surmansa.

Tanskalainen Halvor Hansen oli puolisonsa kanssa colombolaisen hotellin aamiaisella.

– Kuulimme valtavia pamauksia ja sitten sireenejä. Koko alue suljettiin, Hansen kertoi Ritzaulle.

Tanskalaispari arveli ensin, että räjähdykset olisivat peräisin alueen rakennustyömailta, mutta uutisissa ja sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat ja videot paljastivat pian, että kyseessä oli pommi-iskujen sarja.

Hansen kertoi, että pariskunta on vieraillut Sri Lankassa joka vuosi aina vuodesta 1997 asti, eikä ole koskaan kokenut mitään vastaavaa.

Itsemurhaiskuista varoitettu

Uutistoimisto AFP:n näkemän asiakirjan mukaan Sri Lankan poliisipäällikkö antoi 10 päivää sitten maanlaajuisen varoituksen siitä, että suunnitteilla on itsemurhaiskuja useisiin kirkkoihin.

– Ulkomainen tiedustelupalvelu on kertonut, että NTJ-järjestö aikoo toteuttaa itsemurhaiskuja, jotka kohdistuvat merkittäviin kirkkoihin ja Intian lähetystöön, varoituksessa sanottiin.

NTJ on radikaali muslimiryhmä, jonka epäillään liittyneen buddhalaisiin patsaisiin kohdistuneeseen ilkivaltaan viime vuonna.

Sri Lankassa turvauduttiin viime vuonna hätätilan julistamiseen, kun väkijoukot vahingoittivat useita moskeijoita ja muslimien omistamia liikehuoneistoja, autoja ja asuinrakennuksia, BBC kertoo. Kovan linjan buddhalaisten ruokkimat jännitteet ryhmien välillä ovat lisääntyneet vuoden 2012 jälkeen.

Tämänpäiväisten räjähdysten syystä tai tekijästä ei ole vielä varmaa tietoa. Negombossa Pyhän Sebastianin kirkon Facebook-sivulla julkaistiin päivitys, jossa räjähdystä sanottiin pommi-iskuksi ja kirkossakävijöiden läheisiä pyydettiin avuksi.

Kuusi räjähdyksistä tapahtui pääkaupungissa Colombossa ja kaksi pääkaupungin ulkopuolella Negombon ja Batticaloan kaupungeissa.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 14.30: Yksi räjähdyksistä oli kaupungissa nimeltä Batticaloa (ei Batticalao).