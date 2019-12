Ilmanlaatu rojahti Sydneyssä vaaralliselle tasolle, oopperatalo ja Harbour Bridge katosivat savusumuun – katso kuvat

Australian suurimpaan kaupunkiin Sydneyyn kulkeutuu yhä sankempaa savusumua sen ympärillä riehuvista maastopaloista. Näkyvyys kutistui kaupungissa tiistaina pahimmillaan muutamaan sataan metriin.

Kaupungissa on kärsitty huonosta ilmanlaadusta jo viikkoja, mutta tiistain tilanne aiheutti kaupunkilaisissa entistä laajempaa tyrmistystä. Keskustan kuulut maamerkit oopperatalo ja Harbour Bridge kirjaimellisesti katosivat savusumuun, mikä näkyy esimerkiksi Sydney Morning Herald -lehden Twitterissä julkaisemalla videolla.

Yleisradioyhtiö ABC kertoi, että ilmanlaatua mittaava indeksi rojahti paikoin yli kymmenen kertaa huonommaksi kuin vaarallisen ilmanlaadun raja on. Savusumun aiheuttama huono näkyvyys muun muassa keskeytti kaupugin lauttaliiketeen iltapäivällä paikallista aikaa. Yksi Sydneyssä toimivista yliopistoista sulki kampuksiaan, koska savu laukaisi lukuisia palohälytyksiä. Sama ongelma esiintyi eri puolilla kaupunkia, ja esimerkiksi Uuden Etelä-Walesin osavaltion palolaitoksen päämaja ja Sydney Morning Herald -lehden toimitus evakuoitiin palohälytyksen vuoksi.

Terveysviranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa. Sydneyn lisäksi savusumua leijui monin paikoin myös muualla Australian itärannikolla.

– Savutilanne Sydneyssä on erittäin paha tänään. Kyseessä on tilanne, jossa ilmanlaatu on yksi huonoimmista mitä olemme koskaan kokeneet, arvioi johtaja Richard Broome Uuden Etelä-Walesin ympäristöterveysvirastosta ABC:lle.

Australian ilmatieteen laitos ennusti savun hälvenevän myöhemmin, kun tuuliolosuhteet muuttuvat.

Pääministeri kommentoi viimein maastopalokriisiä

Sydney sijaitsee Uudessa Etelä-Walesissa, jonka alueella riehui noin 80 maastopaloa aamuyöllä Suomen aikaa. Lisäksi naapuriosavaltiossa Queenslandissa roihuaa kymmeniä paloja lisää.

Esimerkiksi Sydneyn luoteispuolella palaa useasta erillisestä maastopalosta yhteen sulautunut jättiläisroihu, joka on polttanut jo lähes 320 000 hehtaaria maata pääosin kansallispuiston alueella.

Paloviranomaisten mukaan sakea savusumu on hillinnyt tiistaina palojen leviämistä. Tilanteen odotettiin kuitenkin pahenevan iltapäivän mittaan, kun tuulet olivat voimistumassa.

Maastopalokausi on alkanut tänä vuonna Australiassa erittäin hurjana. Tutkijoiden mukaan palot alkavat entistä aikaisemmin ja jälki on aiempaa pahempaa, kun lämpötilat ovat nousseet ja maasto on pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi hyvin paloherkkää.

Australian pääministeri Scott Morrison on ollut pitkään hiljaa savusumusta mutta puolusti tiistaina hallituksensa toimia maastopalokriisin hoidossa. Morrisonin mukaan tarkoituksena ei muun muassa ole tehdä maaseudun vapaaehtoispalokunnista ammattipalokuntia.

– Politiikkamme on mielekästä, mitä tulee ilmastonmuutoksen liittyviin toimiin. Toimet tuottavat tuloksia, joita niiden on tarkoitus tuottaa, Morrison sanoi.

Aiemmat paloturvallisuusjohtajat ovat arvostelleet Morrisonin konservatiivihallitusta siitä, että se ei ole korvaansa lotkauttanut ilmastonmuutokseen liittyville varoituksille.