Ilmastoaktivisti Greta Thunbergia epäillään aikamatkustajaksi – villi teoria lähti liikkeelle arkistosta löydetystä kuvasta

Ruotsalaisesta ilmastoaktivistista Greta Thunbergista leviää netissä salaliittoteoria, jonka mukaan Thunberg on aikamatkustaja, joka on saapunut pelastamaan ihmiskunnan. Ensimmäisenä aiheesta uutisoi Ilta-Sanomat.

Muun muassa New York Post -lehti kirjoittaa, että salaliittoteoria on saanut alkunsa noin 120 vuotta vanhasta valokuvasta, jossa esiintyvä tyttö näyttää erehdyttävästi Greta Thunbergiltä. Kyseinen kuva on peräisin Washington yliopiston arkistosta. Vuoden 1898 tietämillä otetussa mustavalkoisessa kuvassa on kolme lasta kultakaivoksella Kanadan Yukonissa. Vaikka kuva onkin peräisin yliopiston arkistosta, jotkut ovat silti epäilleet, että se olisi photoshopattu.

Humoristisen salaliittoteorian mukaan Thunberg on ensin matkustanut menneisyyteen katsomaan, voisiko hän tehdä ilmastonmuutokselle jotain 1800-luvun lopulla. Se ei kuitenkaan onnistunut, joten Thunberg matkusti nykyaikaan katsomaan, olisiko nyt jotakin tehtävissä.

Vastaavanlaisia tapauksia, jossa kuuluisien henkilöiden on väitetty olevan aikamatkustajia on ollut ennenkin. Historiallisista kuvista on bongattu aikaisemmin muun muassa näyttelijöistä Keanu Reevesiä ja Nicolas Cagea, sekä Facebookin perustaja Mark Zuckerbergia muistuttavia henkilöitä.