Ilmastonmuutoksen uhrit vaativat oikeutta lakituvissa

Ilmaston lämpenemisen uhrit vaativat oikeutta – niin sanottua ilmasto-oikeutta – sekä diplomatian keinoin että oikeusteitse. Ilmasto-oikeusliike painottaa, että rikkaat valtiot ovat eniten syyllisiä ilmastonmuutokseen, mutta köyhien valtioiden on ensimmäisinä kestettävä seuraukset.

Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment kertoo, että tällä hetkellä oikeuksissa ympäri maailmaa on vireillä ainakin tuhat ilmastonlämpenemiseen liittyvää tapausta. Ilmastonmuutosta ja ympäristöä tutkivan laitoksen mukaan tapauksista kaksi kolmasosaa on käsiteltävänä Yhdysvalloissa.

Osa syytöksistä kohdistuu yrityksiin, osa valtioihin.

Esimerkiksi vuonna 2015 joukko nuoria syytti Yhdysvaltain liittovaltion hallitusta siitä, että se rikkoo heidän perustuslaillista oikeuttaan elinkelpoiseen tulevaisuuteen. Tapaus ei ole kuitenkaan edennyt oikeuteen, vaikka asiaa on yritetty viedä eteenpäin sekä Barack Obaman että Donald Trumpin presidenttikaudella. Jos tapaus etenee oikeuteen, nuorten asianajajan Daniel Galpernin mukaan tuomarin pitää ottaa ensin kantaa siihen, onko Yhdysvallat todellisuudessa rikkonut perustuslakia.

– Ja jos on, pitääkö hallitus pakottaa tekemään suunnitelma, jolla katastrofista päästäisiin turvaan, hän kertoo.

"Kehittyneiden maiden pitää kantaa suurempi vastuu"

Viime marraskuussa Saksassa oikeus suostui kuulemaan perulaista maanviljelijää tapauksessa, jossa energiajätti RWE:tä syytetään ilmastonmuutoksen aiheuttamista tuhoista Andien vuoristossa Etelä-Amerikassa.

Perulainen maanviljelijä Saul Luciano Lliuya sanoo, että RWE:n pitäisi maksaa osa kustannuksista, joita tulee, kun hänen kotikaupunkiaan Huarazia pitää suojata järvien tulvimiselta. Tulviminen on seurausta sulaneesta lumesta ja jäästä. Ilmasto-oikeuksien puolesta kampanjoivat kutsuvat Saksan tapausta läpimurroksi.

Neljä tieteentekijää kirjoitti Nature Climate Change -journaalissa, että jos jotkin alueet voivat tulevaisuudessa saada korvauksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen takia, se uudistaa ympäristö-oikeudenkäyntejä ja ilmasto-oikeutta.

Jo vuonna 1992 YK:n ilmastonmuutoskonventti julisti, että kehittyneiden maiden pitää kantaa suurempi vastuu ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien korjaamisesta. Vuonna 2000 kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa hyväksyivät Haagissa järjestetyssä ilmasto-oikeustapaamisessa 27 periaatetta. Periaatteisiin kuului muun muassa se, että ihmisillä on oikeus olla kärsimättä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Periaatteet päätyivät lisäksi Pariisin ilmastosopimukseen.