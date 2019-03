Ilmastonmuutos ajaa Norjan miekkavalaita kohti pohjoista

Norjan rannikolla elää yksi maailman suurimmista miekkavalaspopulaatioista. Ilmaston lämpeneminen luo kuitenkin epävarmuustekijöitä myös näiden älykkäiden eläimien tulevaisuudelle.

Pääsyy Norjan rannikon suuriin miekkavalaslaumoihin ovat runsaat silliparvet. Pohjois-Norjassa rannikkovesi on talvella kolmeasteista, mikä on silleille täydellinen lämpötila.

Tammikuun lopussa sillit ovat pulskimmillaan ennen lisääntymiskauttaan. Taitavina ja kekseliäinä metsästäjinä tunnetut miekkavalaat piirittävät silliparven, ajavat kalat pintaan ja tainnuttavat ne sitten iskemällä veden pintaan voimakkailla pyrstöillään.

Miekkavalaat syövät kalojen parhaat osat: lihan, mädin ja maitin.

Ilmaston ja meriveden lämpeneminen on vaikuttanut myös silleihin ja sitä kautta miekkavalaisiin. Viimeisen 20 vuoden aikana kalat ovat muuttaneet Norjan rannikolla 300 kilometriä pohjoisemmaksi, koska ne tarvitsevat alle kuusiasteista vettä lisääntyäkseen. Miekkavalaat ovat luonnollisesti seuranneet ruokansa perässä.

– Uskomme, että ilmastonmuutos on ajanut sillit pohjoisemmaksi nostamalla veden lämpötilaa, kertoo miekkavalasasiantuntija Pierre Robert de Latour, joka toimii oppaana valassafareilla Norjassa.

Norjalaiset miekkavalaat saalistavat ajoittain myös hylkeitä, pyöriäisiä tai muita valaita, mutta sillit ovat niiden pääasiallinen ravinnonlähde.

– Se on ruokaa, jota on helppo saalistaa, sitä on tarjolla suuria määriä, ja siinä on paljon kaloreita.

Valasturismilla on varjopuolensa

Toistaiseksi Norjan miekkavalaspopulaatio voi hyvin, sillä ruokaa on tarjolla paljon. Robert de Latourin arvion mukaan Norjan rannikolla elää noin 1 500 miekkavalasta, mikä on kaksinkertainen määrä 20 vuoden takaiseen verrattuna.

Uhkakuvana on, että merivesi lämpenee edelleen ja ajaa sillit pois Norjan rannikkovesistä.

– Pitkällä tähtäimellä ne muuttavat vielä pohjoisemmaksi. Jos niiden määrä vähenisi, se olisi katastrofi miekkavalaille, muille valaille, merilinnuille ja turskille.

Valailla on myös muita uhkia. Vaikka valaiden tarkkailu ja valassafarit ovat hyvä tapa lisätä yleisön tietoa valaista, liiallisella valasturismilla voi olla myös haitallisia sivuvaikutuksia miekkavalaille. Samassa vuonossa voi olla yhtä aikaa useita turistiveneitä, joista laskeutuu kymmeniä turisteja sukeltamaan miekkavalaiden kanssa.

– Norjan viranomaiset aikovat alkaa säännellä sellaista toimintaa, sanoo Tore Haug Tromssassa toimivasta Norjan merentutkimusinstituutista.

Yhtenä uhkana on pidetty myös kalastusta. Haug muistuttaa kuitenkin, että miekkavalaat ja sillejä kalastavat alukset ovat operoineet samoilla apajilla jo vuosikymmenien ajan, eikä kalastus ole estänyt valaiden määrän kasvua.