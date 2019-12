Ilmatieteen laitoksen kiinalaistutkija pidätetty Kiinassa, kertoo ihmisoikeusjärjestö

Suomen Ilmatieteen laitoksella tohtoritutkijana työskentelevä Wang Zhan on ollut pidätettynä Kiinassa jo yli kaksi kuukautta, kertoo muun muassa kiinalainen ihmisoikeusjärjestö Chinese Human Rights Defenders Twitterissä.

Wangia epäillään valtion vastaisesta toiminnasta, josta voi saada jopa kymmenen vuoden tuomion. Wang on Kiinan kansalainen.

Wang otettiin kiinni 15. lokakuuta, kun hän palasi Kiinaan. Tutkija on ollut vangittuna siitä saakka Liaoningissa Kiinan koillisosassa.

Ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyvän ansioluettelon mukaan Wang on tutkinut muun muassa ikiroutaa ja eteläisen valtameren ilmastoasioita. Tohtoriksi Wang on väitellyt Monashin yliopistosta Australiasta vuonna 2016. Ilmatieteen laitoksen tohtoritutkijana hän aloitti helmikuussa 2019. Sitä ennen hän on työskennellyt Yonsein yliopistossa Etelä-Koreassa vuosina 2016–2018 ja Dalian luonnonhistoriallisessa museossa Kiinassa vuosina 2011–2012.

Wangin pidätyksestä kertoi ensin Helsingin Sanomat.