Ilotulitteiden savun hälvettyä Washington täyttyi kymmenistä tuhansista mielenosoittajista

Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa kymmenet tuhannet ihmiset vaativat perjantaina loppua eriarvoisuudelle ja poliisiväkivallalle. Valtavat väkijoukot kokoontuivat marssille, jolla muistettiin legendaarisen ihmisoikeustaistelija Martin Luther Kingin 57 vuoden takaista historiallista puhetta.

King piti kuuluisan I Have A Dream (Minulla on unelma) -puheensa Washingtonissa Lincolnin muistomerkin edustalla 28. elokuuta vuonna 1963.

Mustiin kohdistuva poliisiväkivalta on puhuttanut Yhdysvalloissa koko kesän sen jälkeen, kun mustan George Floydin toukokuinen kuolema poliisin väkivaltaisessa pidätystilanteessa järkytti maailmanlaajuisesti.

Tapahtunut laukaisi laajoja, koko maahan levinneitä protesteja, jotka ovat puhjenneet jälleen uudelleen Wisconsinin tapahtumien myötä.

Wisconsinissa on protestoitu sen jälkeen, kun poliisi ampui viime sunnuntaina mustaihoista Jacob Blakea selkään Kenoshan kaupungissa. Blake selvisi hengissä, mutta on halvaantunut. Blaken selkään ampumisen lisäksi luoteja on ammuttu myös tämän viikon mielenosoituksien yhteydessä, kun valkoinen 17-vuotias mies avasi tulen kohti mielenosoittajia tiistaina ja surmasi kaksi mielenosoittajaa.

Washingtonin mittavat mielenilmaukset kulkivat tuoreista tapauksista huolimatta perjantaina nimellä, joka viittasi Floydin toukokuiseen kuolemaan. Perjantain mielenosoitukset kulkivat vapaasti suomennettuna nimellä "Ottakaa polvenne niskojemme päältä". Floyd sai surmansa, kun poliisi piti polveaan hänen niskalla lähes yhdeksän minuutin ajan.

Askel kivikkoisella tiellä kohti oikeutta

Perjantaina ihmismerelle puhuivat Floydin ja Blaken sukulaisten lisäksi myös muun muassa Breonna Taylorin omaiset. Poliisi ampui 26-vuotiaan Breonna Taylorin kuoliaaksi tämän omassa asunnossa maaliskuussa Kentuckyn osavaltiossa sijaitsevassa Louisvillen kaupungissa. Tayloriin osui ainakin kahdeksan laukausta.

Mielenosoittajat huusivat yhteen ääneen poliisiväkivallan uhrien nimiä solidaarisena vastauksena heidän omaistensa puheisiin.

– Tarvitsemme muutosta ja olemme pisteessä, jossa voimme saada tuon muutoksen, sanoi Taylorin äiti Tamika Palmer.

– Mutta meidän täytyy seistä yhdessä rintamassa, hän jatkoi.

Aivan kuten isänsä lähes 60 vuotta sitten Kingin poika, myös nimeltään Martin Luther King, seisoi Lincolnin muistomerkin portailla valtavan yleisön edessä. Nuorempi King kannusti yhdysvaltalaisia jatkamaan valkoisten ja ei-valkoisten välisen epätasa-arvon vastaista taistelua. Lisäksi hän kehotti kansalaisia äänestämään marraskuussa hinnalla millä hyvänsä, jotta istuva presidentti Donald Trump ei tulisi valituksi jatkokaudelle.

– Me otamme askeleen eteenpäin Yhdysvaltain kivikkoisella mutta oikeamielisellä tiellä kohti oikeutta, King julisti väkijoukolle Washingtonin kuumankosteassa paahteessa, pyyhkien aika ajoin hikeä kulmiltaan.

Hän sanoi mielenosoittajien marssivan kukistaakseen köyhyyden, rasismin ja väkivallan, joita Kingin isä kutsui kolmeksi pahaksi.

Edellisenä iltana raivoisa linjapuhe

Samalla paikalla räiskyivät edellisenä iltana ilotulitukset, kun Trump päätti läheisen Valkoisen talon edustalla republikaanien puoluekokouksen. Puolueen presidenttiehdokkuuden vastaanottanut Trump piti torstaina paikallista aikaa linjapuheensa, jossa hän painotti raivoisasti lain ja järjestyksen viestiä, jota hän on viime aikoina tuonut vahvasti esille.

Mielipidemittauksissa demokraattien marraskuisten presidentinvaalien ehdokasta Joe Bidenia jäljessä oleva Trump on kuitannut mielenosoitusaallot lähinnä rikollisena ryöstelynä ja väkivaltana. Tämän väitetyn rötöstelyn vastapainoksi hän on maalannut itsestään kuvaa sosiaalista anarkiaa vastustavana poliisien puolustajana.

Torstaisessa linjapuheessaan hän muun muassa pelotteli demokraattisen kilpakumppaninsa vievän poliisilta rahoituksen, mikä ei ole totta.

Trump on lähettänyt kesän aikana muutamiin suurkaupunkeihin liittovaltion joukkoja laittamaan mielenosoituksia kuriin. Esimerkiksi Oregonin Portlandissa paikalliset päättäjät olivat kuitenkin sitä mieltä, että kaupunkiin lähetettyjen liittovaltion joukkojen läsnäolo oli pahentanut rauhattomuuksia entisestään.

Michelle Obama: Olen uupunut ja turhautunut

Wisconsinin tuoreet tapahtumat ovat ryöpsäyttäneet mielenosoitukset uudemman kerran käyntiin ja tapahtumat ovat poikineet myös muun muassa useiden urheiluliigojen boikotteja Yhdysvalloissa. Pelejä ovat peruneet muun muassa jääkiekkoliiga NHL ja koripalloliiga NBA.

Myös monet poliitikot ovat tuominneet Wisconsinin tapahtumat ja vaatineet niistä tutkintaa. Muun muassa Wisconsinin osavaltion kuvernööri on vaatinut tutkintaa, kuten myös demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

Maan edellisen presidentin Barack Obaman puoliso Michelle Obama jakoi perjantaina Twitterissä pitkän viestin, jossa hän kommentoi Wisconsinin Kenoshan ampumistapauksia.

Michelle Obama kertoi viestissään olevansa uupunut ja turhautunut, mutta ilmaisi olevansa samaan aikaan inspiroitunut laajoista mielenilmauksista, jotka avaavat hänen mielestään ihmisten silmiä.

– Haluan kannustaa teitä kaikkia käyttämään jatkossakin megafonejanne ja äänestyslipukkeitanne uudistaaksenne toimintamalleja kaupungeissamme ja naapurustoissamme, hän kehotti.

– Ehkä voimme estää seuraavan nimen lisäämisen tälle loputtomalta vaikuttavalle tragedioiden listalle, hän sanoi.

Perjantain marssille osallistunut viisissäkymmenissä oleva Don Carlisle sanoi uutistoimisto AFP:lle, ettei poliisiväkivalta lopu ennen kuin Yhdysvaltain musta väestö ilmaisee mielipiteensä.

– Me olemme odottaneet tasa-arvoa 300 vuoden ajan, hän sanoi uutistoimistolle.