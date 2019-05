Ilta-Sanomat: Ukrainan ulkoministeri perui tulonsa Euroopan neuvoston kokoukseen Helsinkiin

Ukrainan ulkoministeri Pavlo Klimkin on perunut tulonsa Helsinkiin Euroopan neuvoston huomiseen ministerikokoukseen, kertoo Ilta-Sanomat. Syynä on epäily Venäjä-pakotteiden lieventämisestä huomenna pidettävässä neuvoston ulkoministerikokouksessa. Ilta-Sanomien lähteenä on ukrainalainen European Pravda -sivusto.

Suomen ulkoministeriö ei vahvista ukrainalaisministerin poisjääntiä. Ministeriö on toistaiseksi huhupuheiden varassa.

Ilta-Sanomien mukaan ulkoministerikokouksessa Helsingissä on tarkoitus aloittaa varta vasten räätälöity prosessi Venäjän palauttamiseksi mukaan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan.

Ukrainan median mukaan Ukraina pelkää, että Euroopan neuvosto on taipumassa käytännössä Venäjän kiristykseen ja Venäjän vastaisten pakotteiden vesittämiseen.

Euroopan neuvosto perui Venäjän äänioikeuden neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa sen jälkeen kun maa oli liittänyt itseensä Ukrainalle kuuluvan Krimin.

Vastatoimena Venäjä keskeytti jäsenmaksujensa maksamisen, mikä on ajamassa neuvoston pahoihin talousvaikeuksiin.

Ratkaisu pitäisi keksiä pian

Toistaiseksi pattitilanteeseen ei ole löytynyt ratkaisua, mutta sellainen pitäisi keksiä pian – muuten Venäjä ei ole mukana valitsemassa Euroopan neuvoston uutta pääsihteeriä kesällä. On pidetty jopa mahdollisena, että Venäjä erotetaan – tai päättää itse erota – Euroopan neuvostosta.

Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni sekoittuvat helposti toisiinsa. Tilannetta ei helpota se, että molempien tunnuksena on sama tähtilippu ja hymni. Kaiken lisäksi Suomen puheenjohtajuus Euroopan neuvostossa päättyy vain puolitoista kuukautta ennen kuin puheenjohtajuus EU:ssa alkaa.