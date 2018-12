Indonesia on nostanut varoitustasoa Anak Krakataun tulivuorelle, jonka pelätään purkautuvan uudestaan voimakkaasti ja laukaisevan jälleen tsunamin Länsi-Jaavan ja Etelä-Sumatran rannikoille. Varoitus on nyt toiseksi korkeimmalla tasolla. Lentoliikenne on ohjattu kiertämään alue.

Viranomaiset myös laajensivat tulivuoren ympärillä olevaa vyöhykettä, jolla liikkuminen on kiellettyä. Vyöhykkeen ulkorajaa siirrettiin kahdesta viiteen kilometriin tulivuoresta. Asukkaita on myös pyydetty pysymään poissa rannikoilta.

Anak Krakataun purkautumisen viikonloppuna aiheuttama tsunami surmasi tuoreimman laskennan mukaan vähintään 430 ihmistä. Loukkaantuneita on lähes 1 500 ja kadonneita yli 150. Kodeistaan on evakuoitu lähes 22 000 ihmistä.

Anak Krakatau tulivuoreksi vaatimaton

Tsunamin syynä pidetään tulivuoren kraatterin romahtanutta osaa, joka putosi mereen ja johti vedenalaiseen maanvyöryyn. Tulivuori saattaa jatkaa purkautumista, mutta erityisen tuhovoimainen se ei ole.

Suomalainen tulivuoritutkija, Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon yli-intendentti Arto Luttinen kertoo, että Anak Krakatau on nykymuodossaan maltillisen kokoinen tulivuori, josta on vaaraa vain lähialueille.

– Purkauksen intensiteetti saattaa vielä nousta, mutta tämä tulivuori on nykyisessä kehitysvaiheessaan suhteellisen vaatimaton. Vulkaanisen toiminnan suoraan aiheuttama vaara on lähinnä siellä Krakataun alueella, Luttinen sanoo.

Tutkijan mukaan vaatimatonkin tulivuoritoiminta voi kuitenkin aiheuttaa suurta vahinkoa.

– Tulivuorisaaret ovat haurasta tavaraa ja rinteiden romahtaminen on tavallinen geologinen tapahtuma, joka voi aiheuttaa isompia tai pienempiä tsunameja. Siellä asuu hirveästi ihmisiä lähellä rantaa.

Anak Krakatauna tunnettu tulivuorisaari nousi merenpinnan yläpuolelle vuonna 1927 vuosikymmeniä sen jälkeen, kun alueella aiemmin sijainnut Krakatoana tunnettu tulivuori räjähti vuoden 1883 purkaussarjassa, jota pidetään yhtenä maailmanhistorian tuhovoimaisimmista.

1800-luvun lopun purkauksen arvellaan tappaneen ainakin 36 000 ihmistä. Siitä syntynyt ääni kuultiin noin 3 500 kilometrin päässä Australiassa asti.

– 1883 se tulivuori suorastaan räjähti ilmaan, se oli valtava purkaus. Oikein suurissa purkauksissa magmakammio tyhjenee niin tehokkaasti, että vuori luhistuu maan alle syntyneeseen onteloon. Näin kävi Krakataulla, siellä tuli kuoppa eli kaldera tulivuoren kohdalle. Maan uumenista on kuitenkin nopeaan tahtiin tullut magmaa, ja sinne on kasvanut Anak Krakatau, Luttinen sanoo.

Vuoden 1883 purkaus tuskin toistuu

Tulivuorenpurkausten voimakkuutta mitataan vulkaanisella räjähdysasteikolla, joka maanjäristysten voimakkuutta mittaavan asteikon tapaan on logaritminen, eli kukin porras asteikolla on 10 kertaa edellistä suurempi. Asteikko mittaa purkauksessa ilmaan lentäneen vulkaanisen aineksen tilavuutta.

Asteikko kasvaa nollasta kahdeksaan, ja Krakatoan vuoden 1883 tuhoisa purkaus oli voimakkuudeltaan 6. Sitä voimakkaampi modernin ajan purkaus on ainoastaan Tambora-tulivuoren vuoden 1815 purkaus, joka nousi luokkaan 7.

Anak Krakataun monet purkaukset 1900- ja 2000-luvuilla ovat olleet hillittyjä ja jääneet Luttisen mukaan suurimmillaan kakkoskategoriaan. Vuoden 1883 räjähdystä vastaava purkaus on erittäin epätodennäköinen.

– Käsitykseni on, että magmakammio on paljon pienempi kuin silloin 1800-luvulla ennen romahdusta. Magmakammion koko asettaa ylärajan sille, kuinka suuri purkaus voi ylipäätään tapahtua, Luttinen kertoo.

Anak Krakataun tuhovoimaa rajoittaa myös kemia.

– 1800-luvulla magman koostumus oli erilainen. Se vaikuttaa siihen, kuinka herkästi purkaus tapahtuu räjähdysmäisesti. Anak Krakataun nykyinen magma ei ole piidioksidirikasta tyyppiä, joka helposti johtaa räjähdyspurkauksiin. Nykyinen koostumus ei suosi valtavan suuria purkauksia.

Purkausten ennustettavuus on kuitenkin tutkijan mukaan aina epävarmaa, sillä tulivuorten toiminnasta ei vielä kaikkea ymmärretä.

Myös Italian Etna purkautui

-

kyse yhteensattumasta

Planeetan voimakkaimpiin tason 8 purkauksiin kykenevät vain laajalle alueelle levittäytyvät supertulivuoret, jotka eivät juuri muistuta vuoria. Esimerkiksi Yhdysvaltain Yellowstonen luonnonpuiston alla on tällaisen tulivuoren kaldera.

Supertulivuori purkautui viimeksi noin 27 000 vuotta sitten nykyisen Uuden-Seelannin alueella.

Yhteensattumana samoihin aikoihin Indonesian purkauksen kanssa myös Italian Etna purkautui maanantaina. Arto Luttisen mukaan kyse ei kuitenkaan ole siitä, että tulivuorten aktiivisuus olisi kasvussa ympäri maapallon.

– En ole ammattipiireissä ikinä törmännyt tällaiseen ajatukseen. Maapallolla on useampi kuin sata aktiivista tulivuorta, ja joka päivä joku niistä purkautuu jossain päin. Jokainen elää omaa rytmiään, tutkija sanoo.

– Lähekkäisten tulivuorten toiminnalla saattaa olla kytköksiä ja geologisessa mittakaavassa on ajanjaksoja, jolloin vulkanismia on enemmän tai vähemmän, mutta luonnon jaksottaisuus toimii paljon pidemmällä aikajänteellä kuin uutisointi.