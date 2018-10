Indonesian maanjäristys on vaikuttanut satojentuhansien lasten elämään, arvioi järjestö

Indonesiassa perjantaina tapahtunut maanjäristys on vaikuttanut ainakin 600 000 lapsen elämään, arvioi Pelastakaa Lapset.

Monet lapset nukkuvat kadulla keskellä raunioita. Merkittävä määrä on jäänyt orvoksi tai joutunut eroon perheestään kaaoksen keskellä, järjestöstä kerrotaan.

Maanjäristys ja sen aiheuttama tsunami tekivät valtavia tuhoja Sulawesin saarella. Ainakin yli 1 400 ihmistä on kuollut ja yli 2 500 loukkaantunut Palun kaupungissa ja sen ympäristössä

– On vaikeaa kuvitella pelottavampaa tilannetta lapselle, sanoo järjestön lastensuojeluasiantuntija Zubedy Koteng AFP:lle.

– Monet lapset ovat shokissa ja traumatisoituneita, yksin ja peloissaan. Sukulaisiaan etsineet pienet lapset ovat nähneet ja kokeneet kammottavia asioita, joita kenenkään lapsen ei pitäisi koskaan nähdä.

Pelastustöitä romahtaneiden rakennusten keskeltä jatketaan, mutta toivo eloonjääneiden löytämisestä alkaa hiipua. Viranomaisten mukaan yli 100 ihmistä on edelleen kateissa.

Valeuutiset riesana

Alueen tieverkosto on pahoin kärsinyt, mikä on hidastanut avun saamista tuhoalueelle. Avustustarvikkeita kuljettavia kuorma-autoja on myös tiettävästi ryöstetty, kun ne ovat olleet matkalla Paluun.

Ihmiset ovat ryöstelleet myös kaupungissa. Poliisi on pidättänyt kymmeniä epäiltyjä ryöstelijöitä, ja maan armeija on varoittanut sotilaiden ampuvan ryöstelijöitä kohti.

Lisäongelmia viranomaisille ovat aiheuttaneet myös valeuutiset, joissa on muun muassa väitetty toisen järistyksen iskeneen Sulawesille.

Maan viestintäministeriön edustaja sanoi viranomaisten saaneen useita raportteja epäillyistä valeuutistapauksista. Edustajan mukaan viranomaiset jatkavat sen takaamista, että Indonesian internet on "vapaa huijauksista".